O Esporte Clube Bahia firmou uma parceria com o TikTok Brasil para promover uma programação de imersão e capacitação voltada à produção de conteúdo digital.

A iniciativa foi realizada entre os dias 11 e 13 de novembro e reunindo produtores de conteúdo da plataforma e profissionais do clube em uma série de atividades de troca de experiências e desenvolvimento de estratégias para o ambiente digital.



A programação incluiu treinamentos destinados aos integrantes dos setores de Marketing e Comunicação do Esquadrão, com foco nos formatos, nas linguagens e nas ferramentas disponíveis no TikTok. Em outra etapa, as atividades foram realizadas no Museu do Bahia, na Arena Fonte Nova, com a presença de convidados externos, criadores de conteúdo e parceiros comerciais do clube.



Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Influenciadores conheceram estrutura do Bahia

Além das ações de capacitação, os influenciadores participantes também visitaram o Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, onde tiveram contato com a rotina dos atletas e produziram conteúdos relacionados ao clube. A agenda também contemplou visitas a pontos turísticos e locais emblemáticos de Salvador, com registros da cultura e das paisagens da capital baiana.



Para Lênin Franco, diretor de Marketing e Comercial do Bahia, a iniciativa faz parte de uma estratégia para ampliar a presença do clube no ambiente digital e fortalecer a relação com o público.



“Nossa ideia é mostrar o Bahia como muito mais que um clube de futebol, mas uma plataforma de conteúdo e negócios. Com o avanço da comunicação e das redes sociais, a gente entende que o TikTok é fundamental para criarmos uma conexão ainda maior com o público”, explica Lênin Franco, diretor de Marketing e Comercial do Bahia.



Parceria busca ampliar presença digital do Esquadrão

Promovida em conjunto pelo Bahia e pelo TikTok Brasil, a programação teve como objetivo aproximar o clube de uma das principais plataformas digitais do mundo. A iniciativa também reforçou o investimento do Esquadrão na capacitação de seus profissionais e no desenvolvimento de novas possibilidades de comunicação e produção de conteúdo.