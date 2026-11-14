Cadu Santoro, diretor de futebol do Esporte Clube Bahia, explicou como foi o processo de chegada do City Football Group ao clube baiano, em 2023. Durante entrevista ao podcast Sports Market Markers, que foi ao ar nesta quinta-feira, 12, o dirigente revelou o motivo pelo qual o Grupo City escolheu o Esquadrão para investir no Brasil.

O que pesou a favor do Bahia, segundo ele, foi a organização, herança deixada pelo ex-presidente Guilherme Bellintani.

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As negociações entre o clube e o Grupo City começaram ainda durante a pandemia, em 2021, dois anos antes da concretização da compra da SAF. Nesse meio tempo, o grupo avaliou todos os clubes das Séries A, B e C, com suas dívidas e seu potencial de crescimento, e avaliou que o Bahia era a equipe ideal.

“O Bahia buscava um investidor que pagasse a dívida, e o grupo, obviamente, encontrou no Bahia uma oportunidade de um clube no Brasil. Estar na Bahia, estar fora do eixo, realmente foi algo muito interessante”, disse Santoro.

Segredo para estabilidade do Bahia com o Grupo City

Segundo Cadu Santoro, o Bahia é a única SAF do país que mantém o mesmo CEO e os mesmos diretores de futebol, de base e de performance desde o início. Além disso, decisões importantes, como a manutenção ou demissão de um treinador, são tomadas a partir de uma análise de dados.