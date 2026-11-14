Ancelotti e Raphinha são expulsos e desfalcam Brasil contra Singapura

O técnico Carlo Ancelotti e o atacante Raphinha estão fora do próximo compromisso da Seleção Brasileira. Os dois foram expulsos durante a derrota por 3 a 2 para o Japão, neste sábado, 14, e não poderão participar do confronto contra Singapura, marcado para terça-feira, 17, às 7h (horário de Brasília).

As expulsões aconteceram nos minutos finais da partida, após o terceiro gol japonês. A Seleção reclamou de uma possível falta de Minamino em João Gomes no início da jogada que terminou com o gol de Tatsuhiro Sakamoto, responsável por garantir a vitória do Japão.

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Ancelotti entrou no gramado para contestar a decisão da arbitragem e recebeu cartão vermelho. Raphinha, que já havia sido substituído, também invadiu o campo para reclamar e acabou expulso pelo árbitro Jansen Foo Chuan Hui.

Ancelotti explica motivo da expulsão

Após a partida, o treinador italiano afirmou que o árbitro explicou a razão do cartão vermelho. Segundo Ancelotti, o juiz justificou a expulsão pela falta de controle do técnico sobre os integrantes do banco de reservas, que também entraram em campo para protestar contra a arbitragem.

A revolta brasileira ocorreu principalmente pela não marcação da falta em João Gomes, mas a Seleção também contestou outros lances durante o amistoso.

Brasil tenta encerrar ano contra Singapura

Com as duas ausências, o Brasil terá de lidar com mudanças para o último compromisso da equipe em 2026. A partida contra Singapura será disputada na próxima terça-feira, às 7h (de Brasília), novamente no Estádio Nacional.

No confronto deste sábado, a Seleção saiu atrás por 2 a 0, com gols de Kubo e Nakamura. Vinícius Júnior marcou duas vezes e deixou tudo igual, mas Sakamoto garantiu o triunfo japonês nos minutos finais.