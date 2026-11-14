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Campeão mundial pede demissão de Ancelotti após derrota para o Japão

Brasil foi derrotado por 3 a 2 neste sábado, 14, em amistoso realizado em Singapura

Gustavo Nascimento
Por
Ancelotti na Seleção
Ancelotti na Seleção - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O ex-jogador Romário pediu a demissão do técnico Carlo Ancelotti do comando da Seleção Brasileira após a derrota por 3 a 2 para o Japão, neste sábado, 14, em amistoso disputado em Singapura. Por meio das redes sociais, o tetracampeão mundial criticou o trabalho do treinador italiano e cobrou uma atitude do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud.

“Ancelotti, já deu! Pega tuas coisas e mete o pé!”, escreveu o ex-atacante. Romário reconheceu a trajetória vitoriosa do comandante no futebol de clubes, mas afirmou que o currículo não justifica sua permanência à frente da equipe nacional.

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“Ninguém discute tua história. Você é um dos maiores treinadores que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes. Na Seleção Brasileira, até agora, não mostrou a que veio. A gente não aguenta mais!”, publicou.

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Romário cobra atitude do presidente da CBF

Além de direcionar críticas a Ancelotti, Romário cobrou diretamente Samir Xaud por uma decisão sobre o futuro do treinador. O ex-jogador pediu que o presidente da CBF avalie a continuidade do trabalho antes da próxima Copa do Mundo.

“Você é jovem, brasileiro e acredito que queira o bem do nosso futebol. Tá na hora de mostrar que tem coragem pra tomar uma decisão”, escreveu.

O senador também afirmou que a Seleção não pode correr o risco de chegar a mais um Mundial sem apresentar resultados satisfatórios. Para ele, uma eventual mudança no comando técnico precisa acontecer antes da competição.

Derrota para o Japão aumenta pressão sobre Ancelotti

A manifestação de Romário ocorreu após mais um resultado negativo da Seleção Brasileira. O Japão venceu por 3 a 2, de virada, em partida na qual abriu dois gols de vantagem, sofreu o empate com dois gols de Vinícius Júnior e marcou novamente nos acréscimos, com Tatsuhiro Sakamoto.

Foi a quinta derrota do Brasil em 21 partidas sob o comando de Ancelotti. O treinador italiano também foi expulso nos minutos finais, após reclamar da arbitragem no lance que originou o gol decisivo dos japoneses.

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A Seleção volta a campo na próxima terça-feira, 17, contra Singapura, às 7h (horário de Brasília), no último compromisso da equipe em 2026.

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Tags

Ancelotti cbf Romário seleção brasileira

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