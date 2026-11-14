Goleiro recebe punição máxima após morte de atacante na Espanha

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O goleiro Jesús Owono, do FC Andorra, foi suspenso por 12 partidas pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) após o choque com o atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, que morreu um dia depois do incidente. A punição máxima prevista pelo código disciplinar foi anunciada nesta sexta-feira, 13.

O lance aconteceu em 2 de novembro, durante confronto válido pela 12ª rodada da segunda divisão espanhola. Nos acréscimos da partida, Owono deixou a área para tentar afastar uma bola e atingiu o adversário com a perna levantada, em uma disputa descrita pela arbitragem como uma ação com força excessiva.

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De Miguel caiu imóvel no gramado e recebeu atendimento médico ainda no estádio. O atacante sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado e encaminhado ao hospital, mas morreu na manhã seguinte, aos 30 anos.

Federação justifica punição máxima

A decisão do Comitê Disciplinar da RFEF teve como base o relato registrado pelo árbitro na súmula. O documento apontou que o goleiro foi expulso por atingir violentamente um adversário com a perna levantada e força excessiva durante a disputa pela bola.

A entidade enquadrou a conduta no artigo 102 do Código Disciplinar, que prevê suspensão de quatro a 12 partidas para ações violentas que provoquem consequências graves. Diante das circunstâncias do caso, o comitê aplicou a pena máxima.

Owono, de 25 anos, defende a seleção da Guiné Equatorial e chegou ao Andorra em 2025. Desde o episódio, o goleiro não voltou a participar normalmente das atividades da equipe. O técnico Carles Manso afirmou que o jogador está abalado e ainda não decidiu se continuará a carreira profissional.

Polícia investiga circunstâncias da morte

Além da punição esportiva, o caso também é alvo de uma investigação da Polícia Nacional da Espanha para apurar as circunstâncias da morte de Jesús de Miguel. A apuração criminal é independente da decisão da federação.

A partida entre Tenerife e Andorra foi interrompida após o atendimento ao atacante, quando o placar estava em 2 a 2. A federação espanhola decidiu manter o resultado, sem determinar a retomada do confronto.

O Tenerife prestou homenagens ao jogador, e clubes e entidades do futebol espanhol manifestaram pesar pela morte do atacante.