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Expulso contra o Japão, Raphinha pode deixar a Seleção? Entenda o caso
Jogador do Barcelona será desfalque no amistoso contra Singapura, na próxima terça-feira, 17
O atacante Raphinha não deixará a delegação da Seleção Brasileira antes do amistoso contra Singapura, marcado para a próxima terça-feira, 17. A permanência foi confirmada por Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após a derrota por 3 a 2 para o Japão, neste sábado, 14.
Mesmo expulso nos minutos finais da partida, o jogador do Barcelona seguirá treinando normalmente com o grupo e deverá acompanhar o próximo compromisso brasileiro no estádio. Com isso, ele não retornará antecipadamente à Espanha.
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"Não vamos crucificar o Raphinha, porque ele é o capitão e se mostrou extremamente indignado com o que a gente passou no final do jogo, assim como Carlo Ancelotti", afirmou Rodrigo Caetano.
Raphinha foi expulso após reclamar da arbitragem
O atacante recebeu cartão vermelho quando estava no banco de reservas, após protestar contra a arbitragem no lance que originou o terceiro gol japonês. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Brasil reclamou de uma falta de Minamino em João Gomes antes da finalização de Sakamoto.
O técnico Carlo Ancelotti também foi expulso após entrar no gramado para contestar a decisão do árbitro. Com os cartões vermelhos, os dois estão suspensos para o próximo amistoso.
Brasil enfrenta Singapura na terça-feira
A Seleção Brasileira volta a campo na terça-feira, 17, às 7h (horário de Brasília), contra Singapura. O confronto será o último compromisso da equipe comandada por Ancelotti em 2026.
Após a derrota para o Japão, o Brasil busca encerrar a temporada com um resultado positivo. A equipe chegou a sair atrás por dois gols, conseguiu o empate com dois gols de Vinícius Júnior, mas sofreu o terceiro nos minutos finais.