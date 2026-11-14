Raphinha detona arbitragem após derrota do Brasil para o Japão

O atacante Raphinha criticou a atuação da arbitragem após a derrota da Seleção Brasileira por 3 a 2 para o Japão, na manhã deste sábado, 14, em amistoso disputado no Estádio Nacional de Singapura. O jogador, que foi expulso nos minutos finais da partida, questionou decisões do árbitro e afirmou que a equipe brasileira também precisou jogar contra a arbitragem.

Em entrevista após o confronto, o atacante pediu desculpas pela expulsão, mas justificou a reação diante dos lances que considerou equivocados durante o jogo.

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"Primeiro de tudo, quero aproveitar e pedir desculpa pela minha atitude, pela expulsão. Mas, às vezes, é difícil de controlar depois de tantos erros do árbitro dentro do jogo. Tentei conversar com ele diversas vezes e, em nenhuma delas, senti que estava aberto para me escutar", afirmou.

Raphinha questiona lances não marcados na partida

Entre os lances contestados por Raphinha estão uma possível falta de um jogador japonês no primeiro gol da equipe asiática, um pênalti não marcado para o Brasil ainda no primeiro tempo e a falta em João Gomes no início da jogada que terminou no terceiro gol japonês.

Sobre o último lance, o atacante questionou a decisão da arbitragem de validar o gol de Tatsuhiro Sakamoto, mesmo após a revisão do árbitro de vídeo (VAR).

"Depois do terceiro gol deles, a falta claríssima em cima do João, onde ele deixou o lance seguir. E ainda assim, com a ajuda do VAR, ele conseguiu validar o gol. É muito difícil não falar da arbitragem", declarou.

Apesar das críticas, Raphinha reconheceu que a Seleção Brasileira também precisa corrigir problemas apresentados em campo.

"Não estou aqui para tirar a nossa culpa. A gente tem muita coisa que melhorar e vai melhorar, mas não podemos deixar passar em branco a arbitragem que foi hoje", completou.

Raphinha e Ancelotti são expulsos e desfalcam Brasil

Além de Raphinha, o técnico Carlo Ancelotti também recebeu cartão vermelho nos minutos finais do confronto. Os dois foram expulsos após reclamarem da decisão da arbitragem no lance que originou o terceiro gol do Japão.

Ancelotti entrou no gramado para contestar a marcação, enquanto Raphinha, que já havia sido substituído, também invadiu o campo para reclamar com o árbitro Jansen Foo Chuan Hui.

Com as expulsões, os dois não estarão disponíveis para o próximo compromisso da Seleção Brasileira, contra Singapura, marcado para terça-feira, 17, às 7h (de Brasília).

A derrota por 3 a 2 marcou o reencontro entre Brasil e Japão após a classificação brasileira diante dos japoneses nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.