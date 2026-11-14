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Final da Sul-Americana tem novo lote de ingressos; veja preços

Decisão da competição será disputada entre o Atlético Mineiro e o Boca Juniors

Gustavo Nascimento
Por
Taça da Copa Sul-Americana
Taça da Copa Sul-Americana - Foto: Divulgação | Conmebol

A Conmebol anunciou a abertura de um novo lote de ingressos para a final da Copa Sul-Americana de 2026, entre Atlético-MG e Boca Juniors. As entradas estarão disponíveis para o público geral a partir das 16h deste sábado, 14, pelo horário de Brasília, exclusivamente na plataforma oficial Eleven Tickets.

Os bilhetes são das categorias 1 e 2, com preços de US$ 250 (aproximadamente R$ 1.416) e US$ 180 (cerca de R$ 1.019), respectivamente. As duas modalidades são destinadas ao público geral, sem exclusividade para as torcidas dos clubes finalistas.

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A comercialização será realizada pelo site oficial da competição: https://sudamericana.eleventickets.com/.

Torcidas já garantiram parte dos ingressos

Antes da abertura deste novo lote, a torcida do Atlético-MG já havia adquirido cerca de 8 mil entradas no setor destinado exclusivamente aos brasileiros. Do outro lado, o Boca Juniors esgotou a carga de 12 mil ingressos reservada aos argentinos.

A Conmebol não informou a quantidade de bilhetes disponíveis nesta nova etapa de vendas.

Atlético-MG e Boca decidem o título

A final da Sul-Americana está marcada para o próximo sábado, 21 de novembro, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

O Atlético-MG busca conquistar o título pela segunda vez, após levantar a taça em 2018. Já o Boca Juniors tenta conquistar o primeiro troféu da competição em sua história.

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Tags

Atlético-MG boca juniors Conmebol copa sul-americana

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