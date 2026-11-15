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Ronaldinho brilha em sua partida de reestreia no futebol profissional

Jogador volta a atuar após mais de 11 anos afastado dos gramados

Gustavo Nascimento
Por
Ronaldinho Gaúcho em reestreia profissional
Ronaldinho Gaúcho em reestreia profissional - Foto: Stefano Rellandini | AFP

Ronaldinho Gaúcho voltou a disputar uma partida oficial de futebol neste domingo, 15, após mais de 11 anos afastado dos gramados. Aos 46 anos, o brasileiro foi titular do Ravenna, da terceira divisão italiana, e participou da jogada do primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Forlì, pela 14ª rodada do Grupo B da competição.

Com a tradicional camisa 10, o ex-jogador atuou durante todo o primeiro tempo. Aos 36 minutos, recebeu a bola próximo à área, protegeu a posse e tocou para Lonardi, que encontrou Donati. O lateral finalizou de fora da área e abriu o placar para o Ravenna.

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Ronaldinho deixou o campo no intervalo, sob aplausos dos torcedores presentes no Estádio Bruno Benelli. Emocionado, o brasileiro agradeceu o carinho e deu uma volta olímpica pelo estádio.

Atuação de Ronaldinho aos 46 anos

Durante os 47 minutos em que esteve em campo, Ronaldinho registrou 28 ações com a bola e acertou 17 dos 21 passes que tentou, além de dar um passe decisivo, segundo dados do Sofascore, plataforma especializada em estatísticas no futebol.

O brasileiro também ficou responsável pelas cobranças de escanteio da equipe e quase participou de outro gol em uma jogada de bola parada. Na ocasião, encontrou Donati, que cabeceou e obrigou o goleiro adversário a fazer uma defesa.

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Retorno após aposentadoria

A última partida oficial de Ronaldinho havia sido em setembro de 2015, quando defendia o Fluminense. Na ocasião, enfrentou o Goiás pelo Campeonato Brasileiro e também deixou o campo no intervalo.

O craque anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol em janeiro de 2018.

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Em junho de 2026, foi anunciado pelo Ravenna, clube do qual também se tornou acionista. A participação em campo faz parte do projeto da equipe italiana de fortalecer sua marca e buscar o acesso às principais divisões do país.

Ravenna vence e segue na briga pelo acesso

Com a vitória sobre o Forlì, o Ravenna chegou aos 32 pontos e permaneceu na segunda colocação do Grupo B da Série C italiana, atrás do líder Spezia, que soma 38.

O próximo compromisso da equipe será contra o Livorno, no domingo, 22. Ainda não há confirmação sobre uma nova participação de Ronaldinho em campo.

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Ravenna ronaldinho Ronaldinho Gaúcho

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