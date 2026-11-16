Vini Jr admite má postura nos amistosos: "Eu vinha curtir com amigos"

O mundo inteiro vem criticando o desempenho de Vinicius Júnior nesta temporada, e o atacante concordou. Vinicius fez uma autocrítica sobre o início de temporada abaixo das expectativas e reconheceu que poderia ter se preparado melhor após a Copa do Mundo de 2026, especialmente em relação à Seleção.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 16, em Singapura, o atacante da Seleção Brasileira revelou que a eliminação precoce no Mundial, as negociações pela renovação de contrato com o Real Madrid e o interesse de outros clubes europeus afetaram seu desempenho nos últimos meses.

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Aos 26 anos, o jogador também falou sobre a pressão por resultados no Brasil e assumiu a responsabilidade de liderar o processo de renovação da equipe nacional.

Autor dos dois gols brasileiros na derrota por 3 a 2 para o Japão, no último sábado, 14, Vini explicou que a frustração pela eliminação diante da Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, influenciou sua decisão de aproveitar mais intensamente o período de férias.

O atacante admitiu que reduziu o ritmo de preparação física em comparação com as temporadas anteriores, priorizando o descanso e a convivência com a família.

"Acredito que eu não tenha me preparado melhor depois da Copa do Mundo, porque o impacto da Copa do Mundo é muito grande para todos nós brasileiros. Perder tão cedo foi algo que a gente não esperava", disse.

"Então, tirei as férias para aproveitar mesmo, descansar, me distrair e ficar mais com a minha família. Acabei treinando menos do que treinava nos últimos anos", afirmou.

Vini também destacou a dificuldade de manter um desempenho de excelência durante várias temporadas consecutivas. Ao citar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi como referências de longevidade no futebol, o brasileiro reconheceu os próprios erros, mas ressaltou que também precisa encontrar espaço para aproveitar a vida fora dos gramados.

"Para manter tanto tempo em um nível tão alto é sempre muito difícil. Acredito que apenas Cristiano Ronaldo e Messi conseguiram manter por tantos anos, fazendo os mesmos números", afirmou.

"Sou humano, erro muitas vezes, mas sempre tento melhorar. Tento entender mais sobre o futebol, sobre o dia a dia, mas tenho 26 anos e tenho que curtir um pouco da vida também", completou.

Renovação com o Real Madrid

Além do desgaste emocional provocado pela Copa do Mundo, Vinicius Júnior apontou as indefinições relacionadas ao seu futuro no Real Madrid como outro fator que interferiu em seu rendimento.

O atacante revelou que foi procurado por diferentes clubes durante a última janela de transferências do verão europeu e admitiu que as discussões sobre uma possível renovação contratual com a equipe espanhola ocuparam parte de suas preocupações.

"Isso talvez tenha afetado o meu início de temporada. Também sobre a minha renovação, sobre tantos clubes terem me procurado no último verão, mexeu muito com a minha cabeça, assim como a situação no Real Madrid. Mas a temporada é muito longa", disse.

Apesar das dificuldades, o brasileiro demonstrou confiança na possibilidade de recuperar seu melhor futebol ao longo dos próximos meses. Para isso, utilizou como referência a própria trajetória na temporada passada, quando também apresentou números modestos nos primeiros compromissos, mas conseguiu melhorar seu desempenho na segunda metade do calendário europeu.

"Na última temporada, até dezembro, eu só tinha feito cinco gols. Depois, terminei com mais de 20 gols, como em todas as outras temporadas. Acredito que estou me preparando, evoluindo, porque, no momento mais decisivo da temporada, eu sempre estou lá", relembrou.

Vini no Real Madrid - Foto: FAYEZ NURELDINE/AFP

Vini Jr. admite que demorou a entender o peso dos amistosos

Mas, quando falou de Seleção Brasileira, Vini foi para o lado da sinceridade total. O atacante reconheceu que, durante parte de sua trajetória internacional, não compreendia completamente a importância atribuída pelos torcedores brasileiros aos amistosos.

Acostumado à maneira como esses compromissos são encarados no futebol de clubes, Vini admitiu que precisou mudar sua postura ao defender o Brasil.

"As críticas da Copa são normais. O torcedor espera quatro anos para ganhar a Copa e decepcionamos o país inteiro que estava torcendo. Recebo críticas desde os 16 anos, quando fui vendido para o Real Madrid", afirmou.

"Aprendi que cada um fala o que quer e eu tenho que absorver o que é bom para mim. Joguei mal em muitos jogos na Seleção, é o costuma de jogar amistosos no clube como se fosse mais um jogo e demorei para entender que na Seleção os amistosos valem como Copa do Mundo e tenho que estar preparado", admitiu.

O jogador afirmou que, anteriormente, encarava algumas convocações como oportunidades de reencontrar amigos e desfrutar do ambiente da equipe nacional, comportamento que acabou influenciando sua concentração durante os compromissos.

"O torcedor não quer saber que é apenas um amistoso. Tenho que entrar lá, fazer os gols e fazer a equipe vencer. Demorei para entender isso. Eu vinha curtir o momento com meus amigos e acabava desligando muito", afirmou.

"Mudei a chave, fiz duas boas Copas do Mundo, mas no momento importante acabei não jogando tão bem. Na próxima Copa, vou ter 30 anos, a experiência vai ser maior, vou entender melhor os jogos e o torcedor está aí para criticar até a gente vencer", garantiu.

Vini pelo Brasil - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Atacante defende renovação e responde às críticas de ex-jogadores

O momento da Seleção Brasileira também foi assunto durante a coletiva. Após a eliminação na Copa do Mundo e a derrota para o Japão, Carlo Ancelotti e seus comandados voltaram a ser alvo de questionamentos sobre os resultados e o desempenho coletivo.

Vinicius Júnior afirmou considerar as críticas naturais diante do histórico recente da equipe, mas defendeu a necessidade de dar tempo ao processo de renovação iniciado após o Mundial.

O atacante destacou que a comissão técnica tem incorporado jovens jogadores ao elenco, justamente em resposta à demanda por mudanças na Seleção.

"As críticas neste momento são normais. O Brasil está há tanto tempo sem ganhar a Copa, caiu muito cedo, e é normal todo mundo falar e opinar, os jogadores que estiveram aqui falarem o que querem", falou.

"Mas sempre encontro o Ronaldinho, o Ronaldo, jogadores que sempre falam bem de nós. Temos que escutar quem quer o nosso bem. Ficamos tristes por não entregar o resultado que queremos, mas estamos num processo de renovação com muitos jovens", assumiu.

O jogador também apontou uma contradição entre a cobrança pela convocação de novos atletas e a exigência por resultados imediatos durante o período de testes.

"A torcida pede novos jogadores, o Mister traz e depois querem reclamar. É o direito de cada um. Enquanto não encontrarmos o nosso padrão de jogo, vamos sofrer com isso. Até a Copa América, temos que nos encontrar da melhor maneira possível. Passa muito rápido e a Copa América estará já já na nossa porta", contestou.

Na avaliação de Vini, a Seleção precisa aproveitar os próximos compromissos para estabelecer uma identidade de jogo e chegar à próxima competição oficial com uma formação mais consolidada.

Ancelotti já anunciou que a Data Fifa de novembro será a última destinada a grandes experimentações. A partir de março de 2027, o treinador pretende trabalhar com um grupo mais definido.

Vini assume responsabilidade pela nova geração da Seleção

Aos 26 anos e com duas participações em Copas do Mundo, Vinicius Júnior entende que ocupa uma posição diferente daquela dos primeiros anos de sua trajetória internacional.

O atacante afirmou que os jogadores mais experientes devem assumir a responsabilidade pelas cobranças e permitir que os jovens convocados encontrem condições favoráveis para desenvolver seu futebol.

Vini no Real Madrid - Foto: Jose Jordan | AFP

Entre os atletas que considera capazes de integrar essa nova geração, Vini citou Endrick e Estêvão: "Os mais jovens têm que vir para cá curtir, desfrutar e jogar sem responsabilidade. Eu já joguei duas Copas do Mundo e a responsabilidade maior tem que ser minha por ter bagagem maior, por ser um dos melhores do mundo".

Além de se colocar entre os responsáveis por conduzir o processo, o atacante mencionou outros nomes consolidados no elenco brasileiro: "Já posso assumir esse papel para que jovens como Endrick, Estevão e outros possam aprender e evoluir".

Dois gols contra o Japão não diminuíram frustração

Apesar de ter marcado os dois gols brasileiros diante do Japão, Vinicius Júnior lamentou o resultado do amistoso disputado no sábado. A Seleção perdeu por 3 a 2 e sofreu sua segunda derrota para os japoneses durante o período de Carlo Ancelotti no comando da equipe.

O atacante reconheceu a importância de voltar a marcar, mas destacou que o desempenho individual não foi suficiente para evitar a frustração pelo resultado coletivo.

"Os dois gols são importantes, mas fica a frustração por não termos ganhado o jogo, mas estamos em período de preparação com muitos jogadores novos. Estamos nos conhecendo, o Japão tinha 15 ou 16 jogadores da Copa do Mundo e nós não tínhamos tanto. Tem sido um bom teste e estamos aprendendo com os adversários que temos enfrentado", lembrou.

Vini no Brasil - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

Questionado também sobre a arbitragem da partida, Vini admitiu que algumas decisões provocaram insatisfação entre os jogadores brasileiros, mas evitou utilizar o assunto como justificativa para a derrota.

"Saímos frustrados pelos resultados e pelas decisões que ele tomou, mas não é algo que fica na nossa cabeça. Viajamos muito longe para jogar e ganhar. A culpa é sempre nossa, dos jogadores. Poderíamos ter feito mais. Agora, estamos focados já no jogo contra Singapura", disse.

Vini Jr. destaca confiança em Ancelotti

Mesmo diante das críticas ao trabalho da Seleção Brasileira, Vinicius Júnior reafirmou sua confiança em Carlo Ancelotti. O atacante mantém uma relação próxima com o treinador italiano desde o período em que trabalharam juntos no Real Madrid, onde Vini se consolidou entre os principais jogadores do futebol mundial.

Segundo o brasileiro, Ancelotti teve participação determinante em sua evolução profissional, tanto pelas orientações técnicas quanto pela maneira como o defendeu em diferentes momentos da carreira.

"Sempre tive um carinho grande por ele. Ele mudou minha história no Real Madrid e no futebol. Sempre me defendeu e me orientou da melhor maneira. Quando soube que ele viria para Seleção, fiquei feliz porque sabia que meus números iam melhorar. Já é meu décimo gol com ele e antes só tinha feito seis", agradeceu.

Os números citados pelo atacante indicam que, sob o comando de Ancelotti, Vini já marcou mais gols pela Seleção do que havia conseguido durante todo o período anterior de sua trajetória com a equipe nacional.

Ancelotti e Vini no Real Madrid - Foto: Agência Reuters

O jogador reconheceu, entretanto, que o crescimento individual precisa ser acompanhado de uma evolução coletiva, especialmente diante do tempo reduzido de trabalho disponível durante as Datas Fifa.

"Temos que errar menos, fazer as coisas no período curto, e não tenho dúvidas de que ele vai achar o nosso melhor time, melhor formação, para jogarmos como brasileiros", disse.

A Seleção Brasileira encerra seu calendário de 2026 nesta terça-feira, 17, às 7h, pelo horário de Brasília, diante de Singapura, no Estádio Nacional.

Vinicius Júnior está confirmado no trio ofensivo ao lado de Endrick e Estêvão, conforme antecipou Ancelotti. Suspenso, o treinador italiano será substituído à beira do gramado pelo auxiliar Francesco Mauri.

O compromisso será a última oportunidade do ano para o Brasil buscar uma vitória após a derrota diante do Japão e encerrará o período de grandes testes anunciado pela comissão técnica antes da consolidação do elenco em 2027.