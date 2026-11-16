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"TENHO QUE FAZER MAIS"

Ancelotti rebate críticas à Seleção Brasileira: "Romário fala muito"

Técnico italiano reconhece que trabalho à frente do Brasil ainda não é suficiente mas rebate campeão

Marina Branco
Por
Carlo Ancelotti em entrevista pela Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti em entrevista pela Seleção Brasileira - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Romário tomou as redes sociais com uma crítica muito direta e incisiva ao trabalho de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - e o mister respondeu às afirmações do campeão mundial de 1994.

Em seu Instagram, Romário atacou o técnico e pediu que o presidente da CBF tomasse atitudes quanto à sua saída do cargo. "Ancelotti, já deu! Pega tuas coisas e mete o pé! Ninguém discute tua história. Você é um dos maiores treinadores que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes", escreveu.

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"Na Seleção Brasileira, até agora, não mostrou a que veio. A gente não aguenta mais! Quer continuar treinando? Volta pros clubes, onde você fez teu nome. Porque a Seleção Brasileira não pode ficar pagando pra ver", continuou.

"O recado agora é pro presidente da CBF, Samir Xaud. Você é jovem, brasileiro e acredito que queira o bem do nosso futebol. Tá na hora de mostrar que tem coragem pra tomar uma decisão. P..., presidente! Manda o Ancelotti pra casa do .... !", disse.

"Não dá pra brincar com a camisa da Seleção. Já passamos vergonha demais e não podemos correr o risco de jogar mais uma Copa do Mundo no lixo. Depois que a Copa for embora, não adianta chorar. A hora de agir é agora!", finalizou.

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O italiano, então, respondeu, fazendo uma autocrítica sobre seu trabalho à frente da Seleção Brasileira em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 16, em Singapura. Ancelotti admitiu que o desempenho apresentado pela equipe ao longo de um ano e meio de trabalho está abaixo de suas expectativas, mas demonstrou confiança no processo de renovação e garantiu que pretende tornar a Seleção novamente competitiva.

A manifestação aconteceu às vésperas do último compromisso do Brasil em 2026, diante de Singapura. O amistoso será disputado nesta terça-feira, 17, às 7h, pelo horário de Brasília, no Estádio Nacional. Suspenso, Ancelotti não poderá comandar a equipe à beira do gramado e será substituído pelo auxiliar Francesco Mauri.

O confronto será o 22º compromisso da Seleção sob o comando do italiano, que chega ao encerramento do calendário pressionado pela eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, diante da Noruega, e pela segunda derrota para o Japão durante sua passagem pelo Brasil. No último sábado, 14, os brasileiros perderam por 3 a 2 para a seleção asiática.

Diante dos resultados, Ancelotti reconheceu que ainda precisa evoluir no cargo. "É um novo trabalho, eu gosto muito do que estamos fazendo, mas a minha avaliação é de que não é suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais", disse.

"Gosto de estar aqui, gosto de estar na Seleção e tenho que melhorar. Tenho que fazer mais para a Seleção voltar a ser competitiva. É muito tempo sem ser competitivo. Eu gosto de estar aqui e quero fazer mais para que a Seleção seja a mais competitiva do mundo", declarou.

Ancelotti responde a Romário após pedido de demissão

Questionado sobre as declarações do ex-atacante, Ancelotti reconheceu o direito de Romário de manifestar sua opinião, mas rebateu o conteúdo das críticas.

"É a liberdade de expressão e, em um país democrático, todo mundo pode opinar. Romário deu opinião e é um direito de todos que podem falar mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que Romário fala muito e é um direito dele", afirmou.

Romário pela Seleção
Romário pela Seleção - Foto: CBF

Apesar de admitir que os resultados ainda não correspondem às expectativas, o treinador defendeu a continuidade do trabalho e ressaltou que a Seleção atravessa um período de transição após a Copa do Mundo.

Desde a eliminação para a Noruega, Ancelotti passou a ampliar o número de jovens observados pela comissão técnica, buscando alternativas para diferentes posições e promovendo mudanças na formação da equipe.

O italiano considera que os testes são necessários para construir uma base competitiva, embora reconheça que o processo tem produzido oscilações no desempenho coletivo.

Ancelotti defende renovação

O treinador voltou a afirmar que a Data Fifa de novembro marcará o encerramento do período de grandes experimentações na Seleção Brasileira. A partir dos próximos compromissos, em março de 2027, a tendência é que as convocações apresentem menos novidades e que o trabalho seja direcionado à consolidação do elenco para os próximos desafios, entre eles a Copa América.

Ancelotti destacou a evolução de jovens jogadores observados nos últimos meses, como Gabriel Bontempo, André e Jonatan Jesus. Segundo o técnico, as avaliações individuais têm sido positivas, apesar das dificuldades enfrentadas pela equipe na busca por resultados imediatos.

"O momento é claro que é de testes. Estamos testando novos jogadores, começando por Gabriel Bontempo, André, Jonathan Jesus... São avaliações muito positivas, sem citar todos nominalmente", afirmou.

Carlo Ancelotti em entrevista pela Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti em entrevista pela Seleção Brasileira - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

"Esperamos sempre jogar bem, mas é incompatível fazer testes, renovar e ter o time pronto. Pensamos todos que o time está no caminho correto", explicou.

A derrota por 3 a 2 para o Japão também serviu para que a comissão técnica identificasse aspectos que precisam de ajustes. Na avaliação de Ancelotti, o sistema defensivo apresentou mais problemas do que o setor ofensivo.

"Seguimos com muita confiança neste caminho e faremos testes contra Singapura. Neste momento, temos que avaliar o que estamos fazendo bem e o que temos que melhorar. Alguns aspectos contra o Japão mostraram que temos que evoluir mais no aspecto defensivo do que no ofensivo. Mas estamos no caminho certo para termos uma Seleção muito forte no futuro", completou.

O amistoso diante de Singapura será utilizado para as últimas observações mais amplas antes do início de uma nova etapa do trabalho em 2027.

Endrick será titular e Rayan terá nova função

Ancelotti também antecipou mudanças na escalação brasileira para o último amistoso do ano. Entre as alterações, o treinador confirmou a entrada de Endrick no lugar de Raphinha, formando o trio ofensivo ao lado de Estêvão e Vini Júnior.

"Vamos fazer algumas mudanças no time titular, mas na frente vou começar com Estevão, Endrick e Vinícius", revelou. A oportunidade representa mais uma chance para Endrick ganhar minutos pela Seleção Brasileira em meio às dificuldades para conquistar espaço no Real Madrid, onde enfrenta a concorrência de Kylian Mbappé.

Endrick pela Seleção Brasileira
Endrick pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

O treinador também pretende observar Rayan em uma função diferente. O jovem será testado como meia pela esquerda, em mais uma tentativa de identificar alternativas táticas para o setor ofensivo.

A formação completa será definida após o treinamento desta segunda-feira, 16. Apesar de participar da preparação e definir a escalação, Ancelotti não estará no banco de reservas durante o amistoso. Por estar suspenso, o italiano será substituído por Francesco Mauri, integrante de sua comissão técnica.

Brasil encerra 2026 com Ancelotti sob avaliação

Contratado em 2025 para comandar a Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti chega ao último compromisso de 2026 com 21 partidas disputadas, 12 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Sob seu comando, o Brasil marcou 47 gols e sofreu 21.

Os números, entretanto, convivem com a frustração pela campanha na Copa do Mundo de 2026, encerrada ainda nas oitavas de final, e com a dificuldade de estabelecer uma sequência de atuações convincentes após o Mundial.

O amistoso contra Singapura será a última oportunidade do ano para a equipe brasileira buscar uma recuperação após a derrota diante do Japão.

O confronto também encerrará o período de experimentações anunciado pelo treinador, que pretende iniciar 2027 com um grupo mais definido e uma estrutura coletiva mais consolidada.

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Ancelotti Romário seleção brasileira

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