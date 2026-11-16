Ancelotti rebate críticas à Seleção Brasileira: "Romário fala muito"

Romário tomou as redes sociais com uma crítica muito direta e incisiva ao trabalho de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - e o mister respondeu às afirmações do campeão mundial de 1994.

Em seu Instagram, Romário atacou o técnico e pediu que o presidente da CBF tomasse atitudes quanto à sua saída do cargo. "Ancelotti, já deu! Pega tuas coisas e mete o pé! Ninguém discute tua história. Você é um dos maiores treinadores que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes", escreveu.

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"Na Seleção Brasileira, até agora, não mostrou a que veio. A gente não aguenta mais! Quer continuar treinando? Volta pros clubes, onde você fez teu nome. Porque a Seleção Brasileira não pode ficar pagando pra ver", continuou.

"O recado agora é pro presidente da CBF, Samir Xaud. Você é jovem, brasileiro e acredito que queira o bem do nosso futebol. Tá na hora de mostrar que tem coragem pra tomar uma decisão. P..., presidente! Manda o Ancelotti pra casa do .... !", disse.

"Não dá pra brincar com a camisa da Seleção. Já passamos vergonha demais e não podemos correr o risco de jogar mais uma Copa do Mundo no lixo. Depois que a Copa for embora, não adianta chorar. A hora de agir é agora!", finalizou.

O italiano, então, respondeu, fazendo uma autocrítica sobre seu trabalho à frente da Seleção Brasileira em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 16, em Singapura. Ancelotti admitiu que o desempenho apresentado pela equipe ao longo de um ano e meio de trabalho está abaixo de suas expectativas, mas demonstrou confiança no processo de renovação e garantiu que pretende tornar a Seleção novamente competitiva.

A manifestação aconteceu às vésperas do último compromisso do Brasil em 2026, diante de Singapura. O amistoso será disputado nesta terça-feira, 17, às 7h, pelo horário de Brasília, no Estádio Nacional. Suspenso, Ancelotti não poderá comandar a equipe à beira do gramado e será substituído pelo auxiliar Francesco Mauri.

O confronto será o 22º compromisso da Seleção sob o comando do italiano, que chega ao encerramento do calendário pressionado pela eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, diante da Noruega, e pela segunda derrota para o Japão durante sua passagem pelo Brasil. No último sábado, 14, os brasileiros perderam por 3 a 2 para a seleção asiática.

Diante dos resultados, Ancelotti reconheceu que ainda precisa evoluir no cargo. "É um novo trabalho, eu gosto muito do que estamos fazendo, mas a minha avaliação é de que não é suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais", disse.

"Gosto de estar aqui, gosto de estar na Seleção e tenho que melhorar. Tenho que fazer mais para a Seleção voltar a ser competitiva. É muito tempo sem ser competitivo. Eu gosto de estar aqui e quero fazer mais para que a Seleção seja a mais competitiva do mundo", declarou.

Ancelotti responde a Romário após pedido de demissão

Questionado sobre as declarações do ex-atacante, Ancelotti reconheceu o direito de Romário de manifestar sua opinião, mas rebateu o conteúdo das críticas.

"É a liberdade de expressão e, em um país democrático, todo mundo pode opinar. Romário deu opinião e é um direito de todos que podem falar mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que Romário fala muito e é um direito dele", afirmou.

Romário pela Seleção - Foto: CBF

Apesar de admitir que os resultados ainda não correspondem às expectativas, o treinador defendeu a continuidade do trabalho e ressaltou que a Seleção atravessa um período de transição após a Copa do Mundo.

Desde a eliminação para a Noruega, Ancelotti passou a ampliar o número de jovens observados pela comissão técnica, buscando alternativas para diferentes posições e promovendo mudanças na formação da equipe.

O italiano considera que os testes são necessários para construir uma base competitiva, embora reconheça que o processo tem produzido oscilações no desempenho coletivo.

Ancelotti defende renovação

O treinador voltou a afirmar que a Data Fifa de novembro marcará o encerramento do período de grandes experimentações na Seleção Brasileira. A partir dos próximos compromissos, em março de 2027, a tendência é que as convocações apresentem menos novidades e que o trabalho seja direcionado à consolidação do elenco para os próximos desafios, entre eles a Copa América.

Ancelotti destacou a evolução de jovens jogadores observados nos últimos meses, como Gabriel Bontempo, André e Jonatan Jesus. Segundo o técnico, as avaliações individuais têm sido positivas, apesar das dificuldades enfrentadas pela equipe na busca por resultados imediatos.

"O momento é claro que é de testes. Estamos testando novos jogadores, começando por Gabriel Bontempo, André, Jonathan Jesus... São avaliações muito positivas, sem citar todos nominalmente", afirmou.

Carlo Ancelotti em entrevista pela Seleção Brasileira - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

"Esperamos sempre jogar bem, mas é incompatível fazer testes, renovar e ter o time pronto. Pensamos todos que o time está no caminho correto", explicou.

A derrota por 3 a 2 para o Japão também serviu para que a comissão técnica identificasse aspectos que precisam de ajustes. Na avaliação de Ancelotti, o sistema defensivo apresentou mais problemas do que o setor ofensivo.

"Seguimos com muita confiança neste caminho e faremos testes contra Singapura. Neste momento, temos que avaliar o que estamos fazendo bem e o que temos que melhorar. Alguns aspectos contra o Japão mostraram que temos que evoluir mais no aspecto defensivo do que no ofensivo. Mas estamos no caminho certo para termos uma Seleção muito forte no futuro", completou.

O amistoso diante de Singapura será utilizado para as últimas observações mais amplas antes do início de uma nova etapa do trabalho em 2027.

Endrick será titular e Rayan terá nova função

Ancelotti também antecipou mudanças na escalação brasileira para o último amistoso do ano. Entre as alterações, o treinador confirmou a entrada de Endrick no lugar de Raphinha, formando o trio ofensivo ao lado de Estêvão e Vini Júnior.

"Vamos fazer algumas mudanças no time titular, mas na frente vou começar com Estevão, Endrick e Vinícius", revelou. A oportunidade representa mais uma chance para Endrick ganhar minutos pela Seleção Brasileira em meio às dificuldades para conquistar espaço no Real Madrid, onde enfrenta a concorrência de Kylian Mbappé.

Endrick pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

O treinador também pretende observar Rayan em uma função diferente. O jovem será testado como meia pela esquerda, em mais uma tentativa de identificar alternativas táticas para o setor ofensivo.

A formação completa será definida após o treinamento desta segunda-feira, 16. Apesar de participar da preparação e definir a escalação, Ancelotti não estará no banco de reservas durante o amistoso. Por estar suspenso, o italiano será substituído por Francesco Mauri, integrante de sua comissão técnica.

Brasil encerra 2026 com Ancelotti sob avaliação

Contratado em 2025 para comandar a Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti chega ao último compromisso de 2026 com 21 partidas disputadas, 12 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Sob seu comando, o Brasil marcou 47 gols e sofreu 21.

Os números, entretanto, convivem com a frustração pela campanha na Copa do Mundo de 2026, encerrada ainda nas oitavas de final, e com a dificuldade de estabelecer uma sequência de atuações convincentes após o Mundial.

O amistoso contra Singapura será a última oportunidade do ano para a equipe brasileira buscar uma recuperação após a derrota diante do Japão.

O confronto também encerrará o período de experimentações anunciado pelo treinador, que pretende iniciar 2027 com um grupo mais definido e uma estrutura coletiva mais consolidada.