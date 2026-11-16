Bino Lopes conquista primeira etapa do Tivoli Triple Crown 2026

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O surfista Bino Lopes começou na frente na disputa pelo título de supercampeão do Tivoli Triple Crown 2026. O surfista da Praia do Forte venceu a categoria profissional na etapa de abertura do circuito, realizada neste domingo, 15, na praia da Catinguiba, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

Bino somou 15,50 pontos na bateria final, resultado das duas melhores ondas: uma nota 8,50 e outra 7,00, ambas em uma escala de até 10 pontos.

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Ives Lopes ficou com a segunda colocação, com 12,75 pontos, seguido por Antônio Vinicius, que alcançou 9,75. Gonçalo de Brito terminou em quarto lugar, com 8,50 pontos.

A competição começou na sexta-feira, 13, e teve suas baterias decisivas disputadas ao longo do domingo, 15.

Ao todo, foram definidos os vencedores de 11 categorias, reunindo atletas profissionais, mulheres, competidores da base e surfistas das categorias Master, Kahuna e Legend.

A competição começou na sexta-feira, 13, e teve suas baterias decisivas disputadas ao longo do domingo, 15. - Foto: Reprodução/ Tivoli Triple Crown

Samira Vitoria vence categoria feminina

Na disputa feminina, Samira Vitoria conquistou o primeiro lugar da etapa. Lua Dingberg terminou na segunda posição, seguida por Luna Jin Iy, em terceiro, e Tais Benfica, em quarto.

Entre os atletas mais experientes, Lucas Silva venceu a categoria Master (40+), enquanto Cristiano Spirro ficou com a segunda colocação.

Spirro também levou o título da Kahuna (50+), à frente de Marco Pellegrino. Já na Legend (60+), a vitória ficou com Marcos Lessa, seguido por Paulo Falcon.

Nas categorias de base, Mauy Schimidt venceu a Sub-18. Guilherme Simões conquistou dois títulos: foi campeão da Sub-16 e da Sub-12. A competição também premiou os vencedores das categorias Sub-14, Sub-10 e Local.

Próximas etapas acontecem em novembro e dezembro

O Tivoli Triple Crown retorna à praia da Catinguiba entre os dias 20 e 22 de novembro, quando será realizada a segunda etapa. A decisão do circuito está marcada para 4 a 6 de dezembro.

As três provas do Tivoli Triple Crown correspondem à segunda, terceira e quarta etapas do Campeonato Baiano de Surf Profissional, que também terá seu campeão definido em dezembro.

Para João Corte-Real, gerente-geral do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, a abertura do circuito foi marcada pelo nível técnico dos competidores e pela participação dos atletas locais.

O organizador do evento, Alexandre Leal, também destacou a competitividade das disputas e afirmou que a definição do título permanece em aberto, com mais duas etapas pela frente.

Veja fotos da competição