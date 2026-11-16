Rafa Câmara corre de novo no GP de Las Vegas após estrear na Fórmula 1

Rafael Câmara terá mais uma oportunidade de mostrar seu talento na Fórmula 1 antes de assumir definitivamente uma vaga no grid da categoria. A Haas confirmou nesta segunda-feira, 16, que o brasileiro será titular no Grande Prêmio de Las Vegas, disputado entre os dias 19 e 21 de novembro, nos Estados Unidos.

Aos 21 anos, o pernambucano fará sua segunda corrida na principal categoria do automobilismo mundial, após estrear em casa no GP de São Paulo, em Interlagos.

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Já contratado pela escuderia americana para a temporada de 2027, Câmara continuará ocupando o assento deixado pelo francês Esteban Ocon, dispensado pela equipe após desentendimentos internos durante o Grande Prêmio da Cidade do México.

A confirmação da participação do brasileiro em Las Vegas foi facilitada pelo calendário da Fórmula 2, categoria que ainda disputa e na qual lidera o campeonato. Como não haverá etapa no mesmo fim de semana, Câmara poderá se dedicar exclusivamente às atividades da Fórmula 1.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a Haas confirmou a dupla de pilotos para o GP e anunciou também a participação do japonês Ryo Hirakawa no primeiro treino livre.

"Rafa está de volta ao volante neste fim de semana! Confirmamos que Rafa Câmara vai correr ao lado de Ollie no Grande Prêmio de Las Vegas. Além disso, recém-campeão do WEC, Ryō Hirakawa assume o lugar de Ollie no FP1 para dar suas primeiras voltas no circuito da Strip de Las Vegas", informou a equipe.

Assim, Câmara dividirá a garagem da Haas com o britânico Oliver Bearman, enquanto Hirakawa substituirá o inglês durante a primeira sessão de treinos livres.

Rafa Câmara na Fórmula 1 - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Participação no Catar e em Abu Dhabi segue indefinida

Apesar da confirmação para Las Vegas, a Haas ainda não anunciou quem ocupará o segundo carro da equipe nas duas últimas etapas da temporada de 2026. O Grande Prêmio do Catar será realizado entre 27 e 29 de novembro, enquanto o GP de Abu Dhabi, que encerrará o campeonato, acontecerá entre 4 e 6 de dezembro.

As duas etapas coincidem com as rodadas decisivas da Fórmula 2, o que dificulta a continuidade de Rafael Câmara como titular da Haas até o fim do ano. O brasileiro lidera o campeonato da categoria de acesso com 207 pontos, sete a mais que o búlgaro Nikola Tsolov, principal adversário na disputa pelo título.

Diante desse cenário, a equipe americana precisará definir como administrará a participação do pernambucano nas duas categorias, considerando tanto a preparação para sua primeira temporada completa na Fórmula 1 quanto a possibilidade de conquistar o título da Fórmula 2.

Rafa Câmara na Fórmula 1 - Foto: FIA

Uma das alternativas da Haas é utilizar Ryo Hirakawa nas etapas finais. O japonês de 32 anos, piloto reserva da escuderia, já substituiu Esteban Ocon no GP da Cidade do México, antes da estreia de Câmara em Interlagos.

Hirakawa não esteve presente no GP de São Paulo porque disputava a etapa decisiva do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), realizada em Monza, na Itália, no mesmo fim de semana. Na ocasião, o japonês conquistou seu terceiro título na principal competição de corridas de longa duração do automobilismo mundial.

Agora, com o encerramento da temporada do WEC, o piloto volta a estar disponível para a Haas.

Rafa Câmara na Fórmula 1 - Foto: Divulgação I Haas

Rafael Câmara busca evolução após estreia em Interlagos

A confirmação para o GP de Las Vegas representa uma nova oportunidade de adaptação para Rafael Câmara, que teve um fim de semana de altos e baixos em sua estreia na Fórmula 1.

No Grande Prêmio de São Paulo, o pernambucano precisou enfrentar o desafio de pilotar um carro desenvolvido sob o regulamento técnico de 2026, substancialmente diferente daquele utilizado na temporada anterior.

Mesmo sem experiência prévia com o modelo deste ano, Câmara surpreendeu durante a classificação disputada sob chuva em Interlagos. O brasileiro conquistou a 11ª posição no grid de largada, desempenho expressivo para um estreante na categoria.

Rafa Câmara na Fórmula 1 - Foto: Divulgação I Haas

Na corrida, entretanto, encontrou dificuldades de adaptação e terminou na 20ª colocação. A participação em Las Vegas permitirá ao jovem acumular mais experiência com o monoposto e avançar no processo de preparação para 2027, quando disputará sua primeira temporada completa na Fórmula 1.

Câmara foi contratado pela Haas após impressionar o chefe de equipe Ayao Komatsu e os engenheiros da escuderia durante testes privados realizados em Portimão, em Portugal, no mês de agosto.

Na ocasião, o pernambucano superou marcas estabelecidas por Oliver Bearman, desempenho que contribuiu para sua contratação. Com a estreia em Interlagos, Rafael Câmara se tornou o 34º brasileiro a disputar um Grande Prêmio na história da Fórmula 1.

Rafa Câmara na Fórmula 1 - Foto: Divulgação I Haas

Brasileiro pode conquistar terceiro título consecutivo

Enquanto inicia sua trajetória na Fórmula 1, Rafael Câmara também está perto de encerrar uma sequência de conquistas nas categorias de formação do automobilismo internacional.

O pernambucano foi campeão da Fórmula Regional Europeia em 2024 e conquistou o título da Fórmula 3 em 2025. Agora, lidera a Fórmula 2 e poderá completar uma sequência de três títulos consecutivos em três categorias diferentes.

A conquista representaria o encerramento de uma trajetória de ascensão até a Fórmula 1, onde já tem lugar assegurado para 2027.

Antes de voltar às atividades da Fórmula 2, entretanto, Câmara terá pela frente o desafio de disputar sua segunda corrida na elite do automobilismo mundial, desta vez no circuito de rua de Las Vegas.