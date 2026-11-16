NOVA VIDA
Aos 41 anos, ídolo do Flamengo troca estádios por refúgio rural com cavalos e piscina
Longe dos gramados desde o fim de 2022, jogador mantém propriedade rural para descansar com família
Longe da pressão das arquibancadas do futebol profissional, o ídolo do Flamengo Diego Ribas, hoje aos 41 anos, encontrou no interior de São Paulo o cenário ideal para descansar.
O ex-meia mantém uma fazenda em Ribeirão Preto, espaço transformado no principal refúgio de descanso e desconexão ao lado da esposa, Bruna Letícia, e dos três filhos do casal: Davi, Matteo e Letícia.
A propriedade foi pensada para priorizar o contato direto com a natureza e a convivência longe do grande público.
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Na rotina no campo, o ex-atleta costuma aproveitar passeios a cavalo, trilhas e atividades ao ar livre com as crianças, resgatando hábitos simples fora da agitação das grandes capitais.
Estrutura rústica na casa do ídolo do Flamengo
A sede da fazenda combina arquitetura rústica com amplas áreas abertas voltadas para a vegetação nativa da região. Para receber familiares e amigos próximos com conforto, o espaço em que vive Diego Ribas conta com:
- Piscina cercada por áreas sombreadas e espaços de convivência integrados ao jardim;
- Estrutura voltada à criação e ao manejo para passeios a cavalo pela propriedade;
- Ambiente isolado que funciona como ponto de recarga entre os compromissos profissionais do ex-jogador.
Nova fase de Diego Ribas
A dedicação ao novo estilo de vida veio após o encerramento de sua trajetória dentro das quatro linhas, no fim de 2022, vestindo a camisa rubro-negra.
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Revelado pelo Santos, Diego Ribas construiu carreira internacional de destaque em clubes da Europa, acumulou convocações pela Seleção Brasileira e encerrou o ciclo como um dos líderes mais vitoriosos da história recente do Flamengo.
Atualmente, longe dos gramados, o ex-capitão do Flamengo concentra sua agenda em palestras corporativas sobre liderança, gestão emocional e desenvolvimento pessoal.