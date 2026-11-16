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Artilheiro da Série A desfalca rival do Bahia na reta final do torneio
Times disputam uma vaga direta na Copa Libertadores
O Athletico Paranaense terá um desfalque importante na reta final do Campeonato Brasileiro, isso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou uma punição de três partidas ao colombiano Kevin Viveros, expulso na derrota por 3 a 1 da equipe para o Vasco, no dia 4 de novembro.
Na ocasião, o atacante do Athletico deu um pisão no lateral Cuiabano, do Vasco, e recebeu o cartão vermelho direto.
KEVIN VIVEROS PISOU NO CUIABANO. https://t.co/EIW4c5T34g— Arena Cruzmaltina (@are_cruzmaltina) November 5, 2026
Entenda a decisão
De acordo com a decisão do STJD, divulgada nesta segunda-feira, 16, Viveros foi enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de atos considerados hostis ou agressivos durante a partida. Inicialmente, o colombiano havia recebido dois jogos de suspensão, com base na mesma acusação.
Contudo, no julgamento desta segunda, o atacante teve o agravamento da pena por ter sido considerada uma agressão branda. Por essa razão, Kevin Viveros voltará a jogar apenas na última rodada do Brasileirão, contra o São Paulo, em 2 de dezembro. Ele ficará de fora dos duelos contra Flamengo, Remo e Mirassol.
Athletico tem desfalque na briga por Libertadores
A ausência de Viveros, artilheiro do Brasileirão, vai dificultar a vida do Furacão na briga por uma vaga direta na Libertadores. Esse cenário é positivo para o Esporte Clube Bahia, adversário direto do Athletico Paranaense na parte de cima da tabela.
Atualmente, o Bahia ocupa a sexta colocação com 53 pontos, um a menos que o Furacão.
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