A maior sequência de invencibilidade da história do futebol de seleções chegou ao fim neste domingo, 15. A Espanha foi derrotada pela Inglaterra por 3 a 2, no Estádio Metropolitano, em Madri, pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa.

Atual campeã mundial, a equipe comandada por Luis de la Fuente não perdia havia 44 partidas, período em que conquistou a Eurocopa de 2024 e a Copa do Mundo de 2026.

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O resultado encerrou uma série de mais de dois anos e meio sem derrotas dos espanhóis. O último revés havia acontecido em março de 2024, quando a seleção perdeu por 1 a 0 para a Colômbia. Desde então, a equipe acumulou 38 vitórias e seis empates, estabelecendo um recorde histórico entre seleções nacionais.

Além de interromper a invencibilidade espanhola, a Inglaterra assumiu a liderança do Grupo 3 da Liga A da competição europeia. As duas equipes já estavam classificadas para as quartas de final, mas o confronto direto definiu quem avançaria na primeira colocação.

Espanha e Inglaterra - Foto: AFP

Inglaterra abre três gols de vantagem

A derrota da Espanha foi marcada por dois momentos distintos. A Inglaterra dominou a primeira parte do confronto e chegou a abrir 3 a 0, construindo uma vantagem expressiva diante da atual campeã mundial.

O cenário mudou após a expulsão do meio-campista inglês Elliot Anderson. Com um jogador a mais em campo, os espanhóis reagiram, marcaram dois gols e pressionaram em busca do empate nos minutos finais.

A equipe da casa esteve perto de evitar a derrota nos acréscimos. O goleiro inglês James Trafford, entretanto, foi decisivo ao realizar duas grandes defesas consecutivas, primeiro em uma finalização de Fermín López e, na sequência, em um chute de Aymeric Laporte no rebote.

Espanha e Inglaterra - Foto: AFP

As intervenções do goleiro garantiram a vitória inglesa e impediram que a Espanha ampliasse sua sequência histórica de invencibilidade.

Após a partida, Luis de la Fuente reconheceu a superioridade inglesa no início do confronto, mas valorizou a capacidade de reação de seus comandados: "É verdade que nos dominaram nos primeiros 30 minutos, mas pensei que nos últimos minutos iríamos virar".

"Sabemos ganhar, e também sabemos perder"

Apesar da frustração pelo resultado, o treinador espanhol procurou destacar a dimensão da sequência construída pela equipe desde 2024. Durante o período de invencibilidade, a Espanha não apenas acumulou resultados expressivos, como também conquistou dois dos principais títulos do futebol internacional.

A equipe levantou a taça da Eurocopa em 2024 e, dois anos depois, conquistou a Copa do Mundo de 2026, consolidando uma das fases mais vitoriosas de sua história. Para De la Fuente, a derrota diante da Inglaterra também evidencia a dificuldade de sustentar uma sequência tão longa sem perder no futebol de alto nível.

"Eu tiro muita coisa positiva (do jogo). Isso valoriza a dificuldade que é chegar onde nós chegamos, os números dessa seleção. Não só as partidas, mas também os títulos. Sabemos ganhar, e também sabemos perder", declarou.

Seleção Espanhola - Foto: Reprodução I Instagram

Inglaterra toma liderança da Espanha na Liga das Nações

A vitória em Madri também teve consequências na classificação do Grupo A3 da Liga das Nações. Com o triunfo por 3 a 2, a Inglaterra devolveu o placar da derrota sofrida diante da Espanha na primeira rodada da competição, em Wembley, e igualou os 15 pontos da seleção espanhola.

Os ingleses, entretanto, terminaram a fase de grupos na liderança por apresentarem melhor saldo de gols, enquanto a Espanha avançou na segunda posição. As duas seleções encerraram a primeira fase com cinco vitórias e uma derrota em seis partidas disputadas e seguirão na disputa pelo título da competição continental.

A Espanha agora aguarda a conclusão da sexta rodada, que ainda terá partidas nesta segunda-feira, 16, e terça-feira, 17, para conhecer seu adversário nas quartas de final, previstas para março de 2027.

Espanha e Inglaterra - Foto: AFP

Espanha busca segundo título da Liga das Nações

Mesmo com o fim da invencibilidade e a perda da liderança do grupo, a seleção espanhola segue na disputa pelo bicampeonato da Liga das Nações, competição que conquistou pela primeira vez em 2023.

Luis de la Fuente afirmou que a derrota não modificará a postura da equipe e reforçou a união do elenco para os próximos compromissos.

"Esta dificuldade (contra a Inglaterra) é a mesma que tivemos sempre, e sempre ganhamos. Vamos seguir como somos, como uma família. Esta equipe está tremendamente motivada para começar um novo desafio", declarou.

A Espanha encerra, assim, uma sequência de 44 partidas que entrou para a história do futebol mundial. Com 38 vitórias, seis empates e dois títulos no período, a equipe terá a oportunidade de iniciar uma nova série em março, quando voltará a campo pelas quartas de final da Liga das Nações.