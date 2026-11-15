FUTEBOL
Ex-jogador da dupla BaVi iguala recorde de maior artilheiro da Série B
Atleta teve passagem marcante no Rubro-Negro Baiano
O atacante Léo Gamalho entrou para a história do Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado, 14. Com passagem pelos clubes da dupla BaVi, o centroavante chegou a 92 gols na competição e igualou Zé Carlos como maior artilheiro da história da segunda divisão nacional.
A marca foi alcançada na vitória do Avaí por 2 a 0 sobre o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela última rodada da edição de 2026. Léo Gamalho marcou o segundo gol da equipe catarinense e chegou ao topo do ranking histórico.
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A conquista individual, no entanto, veio acompanhada de uma frustração coletiva. Apesar do resultado positivo, o Avaí não conseguiu escapar do rebaixamento e disputará a Série C em 2027. O clube dependia de um tropeço do Ceará diante do CRB, mas a equipe cearense venceu por 1 a 0 e confirmou a permanência na segunda divisão.
Passagem pelos times baianos
Aos 40 anos, Léo Gamalho tem uma trajetória com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, incluindo o Esporte Clube Bahia e o Esporte Clube Vitória.
Gamalho atuou com a camisa do Tricolor em 2014, participando de 27 partidas, com sete gols e uma assistência.
No Rubro-Negro, ele chegou em 2023 e participou da campanha do título da Série B e do retorno da equipe à elite nacional. Pelo Leão, o atacante disputou 38 partidas, marcou 13 gols e distribuiu duas assistências.