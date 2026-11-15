Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL

FUTEBOL

Ex-jogador da dupla BaVi iguala recorde de maior artilheiro da Série B

Atleta teve passagem marcante no Rubro-Negro Baiano

Gustavo Nascimento
Por
Léo Gamalho no Avaí
Léo Gamalho no Avaí - Foto: Lucas Rhamon | AFC

O atacante Léo Gamalho entrou para a história do Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado, 14. Com passagem pelos clubes da dupla BaVi, o centroavante chegou a 92 gols na competição e igualou Zé Carlos como maior artilheiro da história da segunda divisão nacional.

A marca foi alcançada na vitória do Avaí por 2 a 0 sobre o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela última rodada da edição de 2026. Léo Gamalho marcou o segundo gol da equipe catarinense e chegou ao topo do ranking histórico.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Sem bets, Fábio Mota fala sobre futuro do time feminino do Vitória
Sem bets, Fábio Mota fala sobre futuro do time feminino do Vitória imagem

FUTEBOL

Vitória vence Baianão Feminino e quebra sequência de títulos do Bahia
Vitória vence Baianão Feminino e quebra sequência de títulos do Bahia imagem

ESPORTES

Técnico de Portugal diz que não sente falta de Cristiano Ronaldo
Técnico de Portugal diz que não sente falta de Cristiano Ronaldo imagem

A conquista individual, no entanto, veio acompanhada de uma frustração coletiva. Apesar do resultado positivo, o Avaí não conseguiu escapar do rebaixamento e disputará a Série C em 2027. O clube dependia de um tropeço do Ceará diante do CRB, mas a equipe cearense venceu por 1 a 0 e confirmou a permanência na segunda divisão.

Passagem pelos times baianos

Aos 40 anos, Léo Gamalho tem uma trajetória com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, incluindo o Esporte Clube Bahia e o Esporte Clube Vitória.

Gamalho atuou com a camisa do Tricolor em 2014, participando de 27 partidas, com sete gols e uma assistência.

No Rubro-Negro, ele chegou em 2023 e participou da campanha do título da Série B e do retorno da equipe à elite nacional. Pelo Leão, o atacante disputou 38 partidas, marcou 13 gols e distribuiu duas assistências.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

artilheiro futebol brasileiro leo gamalho série b

Relacionadas

Mais lidas