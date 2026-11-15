Vitória vence Baianão Feminino e quebra sequência de títulos do Bahia

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O Esporte Clube Vitória chegou ao seu terceiro título do Campeonato Baiano Feminino ao vencer a equipe do Esporte Clube Bahia por 1 a 0 neste domingo, 15, em partida disputada no Barradão. O jogo de ida da decisão, disputado na Arena Cajueiro, com mando de campo das Mulheres de Aço, terminou empatado em 3 a 3.

Este foi o terceiro título das Leoas na competição. Os dois primeiros foram conquistados em 2016 e 2018.

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Desde então, o Bahia enfileirou seis conquistas consecutivas entre 2019 e 2025, e buscava neste ano ampliar a sequência de triunfos na competição.

Vitória 1x0 Bahia

O primeiro tempo foi equilibrado, com ações ofensivas bem distribuídas entre ambas as equipes, mas com o Vitória tendo uma leve superioridade dentro de campo. A proposta das Leoas ao longo da partida foi se fechar na defesa para explorar jogadas de contra-ataque, enquanto o Bahia dominava a posse de bola na partida.

Foi justamente assim que saiu o único gol da partida. O Vitória abriu o placar da decisão em um contra-ataque armado aos 30 minutos de jogo, em que Sheilinha tocou para Lore finalizar para o gol; Yanne defendeu a primeira finalização, mas espalmou a bola para a pequena área; Sheilinha, artilheira do Baianão, não perdoou e abriu o placar na decisão.

Esse foi o 17º gol da jogadora do Vitória na competição.

Sheilinha marcou o gol do título - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória seguiu com o mesmo plano de jogo após o gol e chegou a colocar uma bola na trave em uma cobrança de falta de longa distância. O Bahia, por sua vez, tentou fazer uma pressão nos minutos finais para buscar a reação no placar, mas não teve êxito e saiu derrotado do Barradão.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x1 Bahia

Jogo de volta da final do Campeonato Baiano Feminino 2026

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 15/11/2026 (domingo)

Horário: 17h

Arbitragem

Árbitra: Jady Jesus Caldas (BA);

Árbitra Assistente 1: Jéssica Alves da Costa Almeida (BA);

Árbitra Assistente 2: Djane Santos de Oliveira (BA);

Quarta Árbitra: Iara Janaina Rubinatti do Nascimento.

Gols: Sheilinha aos 30 minutos do segundo tempo (Vitória)

Escalações

Vitória: Kivia; Sassa, Bispo, Buga e Raiara; Pipoca, Geicy e Lanny; Luciana, Monteiro e Sheilinha. Técnico: Rodrigo Campos.

Bahia: Yanne; Isa Fernandes, Tchula, Ju Oliveira e Angela; Treyci, Raquel e Vilma; Wendy, Cássia e Roque. Técnico: Felipe Freitas.