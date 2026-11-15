FUTEBOL
Vitória vence Baianão Feminino e quebra sequência de títulos do Bahia
Último título das Leoas na competição foi conquistado em 2018
O Esporte Clube Vitória chegou ao seu terceiro título do Campeonato Baiano Feminino ao vencer a equipe do Esporte Clube Bahia por 1 a 0 neste domingo, 15, em partida disputada no Barradão. O jogo de ida da decisão, disputado na Arena Cajueiro, com mando de campo das Mulheres de Aço, terminou empatado em 3 a 3.
Este foi o terceiro título das Leoas na competição. Os dois primeiros foram conquistados em 2016 e 2018.
Desde então, o Bahia enfileirou seis conquistas consecutivas entre 2019 e 2025, e buscava neste ano ampliar a sequência de triunfos na competição.
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Vitória 1x0 Bahia
O primeiro tempo foi equilibrado, com ações ofensivas bem distribuídas entre ambas as equipes, mas com o Vitória tendo uma leve superioridade dentro de campo. A proposta das Leoas ao longo da partida foi se fechar na defesa para explorar jogadas de contra-ataque, enquanto o Bahia dominava a posse de bola na partida.
Foi justamente assim que saiu o único gol da partida. O Vitória abriu o placar da decisão em um contra-ataque armado aos 30 minutos de jogo, em que Sheilinha tocou para Lore finalizar para o gol; Yanne defendeu a primeira finalização, mas espalmou a bola para a pequena área; Sheilinha, artilheira do Baianão, não perdoou e abriu o placar na decisão.
Esse foi o 17º gol da jogadora do Vitória na competição.
O Vitória seguiu com o mesmo plano de jogo após o gol e chegou a colocar uma bola na trave em uma cobrança de falta de longa distância. O Bahia, por sua vez, tentou fazer uma pressão nos minutos finais para buscar a reação no placar, mas não teve êxito e saiu derrotado do Barradão.
FICHA TÉCNICA
Vitória 1x1 Bahia
Jogo de volta da final do Campeonato Baiano Feminino 2026
- Local: Barradão, em Salvador (BA)
- Data: 15/11/2026 (domingo)
- Horário: 17h
Arbitragem
- Árbitra: Jady Jesus Caldas (BA);
- Árbitra Assistente 1: Jéssica Alves da Costa Almeida (BA);
- Árbitra Assistente 2: Djane Santos de Oliveira (BA);
- Quarta Árbitra: Iara Janaina Rubinatti do Nascimento.
Gols: Sheilinha aos 30 minutos do segundo tempo (Vitória)
Escalações
Vitória: Kivia; Sassa, Bispo, Buga e Raiara; Pipoca, Geicy e Lanny; Luciana, Monteiro e Sheilinha. Técnico: Rodrigo Campos.
Bahia: Yanne; Isa Fernandes, Tchula, Ju Oliveira e Angela; Treyci, Raquel e Vilma; Wendy, Cássia e Roque. Técnico: Felipe Freitas.