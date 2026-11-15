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E.C.VITÓRIA

Sem bets, Fábio Mota fala sobre futuro do time feminino do Vitória

Leoas conquistaram o Campeonato Baiano Feminino 2026 neste domingo, 15

Gustavo Nascimento
Por
Sheilinha marcou o gol do títulos das Leoas no Baianão Feminino
Sheilinha marcou o gol do títulos das Leoas no Baianão Feminino - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, afirmou que o clube não pretende encerrar as atividades do futebol feminino, mas deve reduzir os investimentos na modalidade diante das dificuldades financeiras provocadas pela proibição das bets no futebol brasileiro.

Após a conquista do Campeonato Baiano Feminino neste domingo, 15, o dirigente explicou que a intenção é manter a equipe para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2027.

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“Nunca teve história de acabar o futebol feminino no Vitória. O que acontece é que, com a saída das bets e com a crise financeira que o futebol vive, a gente vai diminuir os investimentos, mas nunca passou pela nossa cabeça acabar com o futebol feminino”, declarou.

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Fábio Mota também reconheceu que o clube não estava preparado para disputar a Série A do Brasileiro nesta temporada. O Vitória herdou uma vaga na elite após a desistência do Real Brasília e precisou participar da competição com o elenco que havia sido montado para a Série B, sem um planejamento específico para o novo desafio.

Dessa forma, o Rubro-Negro terminou rebaixado, com apenas uma vitória em 17 partidas.

Agora, a ideia da diretoria é preservar a base do elenco atual para a segunda divisão nacional e tentar conquistar novamente o acesso à elite, desta vez com melhores condições de planejamento.

Vitória busca patrocinadores para o futebol feminino

Outro desafio apontado pelo presidente é a ausência de patrocinadores exclusivos para a equipe feminina. Fábio Mota aproveitou a visibilidade da transmissão da TVE para atrair investimentos de empresários da Bahia e de outras regiões do país.

O dirigente destacou que, atualmente, o orçamento do futebol masculino é responsável por custear toda a operação da modalidade. De acordo com ele, o Vitória desembolsa aproximadamente R$ 2,5 milhões por ano para manter a equipe feminina.

A camisa do Vitória não tem nenhum patrocinador do futebol feminino. Quem banca o futebol feminino do Vitória é o masculino. O Vitória gasta R$ 2,5 milhões por ano e tira do masculino para manter o feminino. Então é um custo muito grande, muito alto e muito dispendioso para todos nós do Esporte Clube Vitória. Fábio Mota - Presidente do Vitória

A perda de receitas com empresas de apostas esportivas também afeta o orçamento geral do clube. Em setembro, Mota estimou que o fim dos contratos ligados às bets representaria um impacto de aproximadamente R$ 55 milhões nas receitas rubro-negras em 2027.

Fábio Mota valoriza título sobre o Bahia

Ao comentar a conquista estadual, o presidente ressaltou o peso de superar o Esporte Clube Bahia, que chegou à decisão como hexacampeão e havia alcançado as semifinais do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil Feminina em 2026.

“Não ganhamos de qualquer time. Ganhamos de um time que tem investimento monstruoso, foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil”, afirmou Mota.

O Vitória venceu o segundo Ba-Vi da final por 1 a 0, no Barradão, após o empate em 3 a 3 no primeiro confronto, disputado na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O gol de Sheilinha garantiu o título às Leoas, que voltaram a conquistar o estadual depois de oito anos e interromperam a sequência de seis taças consecutivas do rival.

Além de celebrar o resultado, Fábio Mota confirmou que o clube cumprirá a promessa de pagar uma premiação às atletas pela conquista. Segundo o dirigente, o pagamento será realizado nesta segunda-feira, 16.

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fábio mota futebol feminino vitória

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