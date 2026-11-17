Daniel Alves foi para o futebol português, mas está tendo problemas por lá - o São João de Ver, clube da terceira divisão do futebol português que tem o ex-jogador como investidor, enfrenta uma crise financeira que provocou uma paralisação dos atletas.

Segundo informações publicadas pelo jornal português Record, a equipe está com os salários de setembro e outubro em atraso, situação que levou os jogadores a realizar uma greve e deixar de participar do treinamento da última sexta-feira, 13.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dani Alves, de 43 anos, tornou-se investidor da Sociedade Anônima Desportiva do clube em janeiro de 2026, em um modelo de administração semelhante ao das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) brasileiras.

A negociação marcou seu retorno ao futebol, desta vez fora dos gramados, após um período de afastamento da modalidade. De acordo com a imprensa portuguesa, os atrasos salariais provocaram insatisfação no elenco, que passou a cobrar esclarecimentos sobre a situação financeira e uma previsão para a regularização dos pagamentos.

A crise acontece em meio a uma campanha difícil também dentro de campo. O São João de Ver ocupa a penúltima colocação de seu grupo na Liga 3, terceira divisão de Portugal, com nove pontos conquistados em nove partidas.

Imprensa portuguesa relaciona crise a problemas financeiros de Dani Alves

De acordo com o jornal Record, a principal causa dos atrasos salariais estaria relacionada a dificuldades nas finanças pessoais de Daniel Alves. A publicação cita o processo de divórcio entre o ex-jogador e Joana Sanz como um dos fatores envolvidos na situação.

Já o jornal português A Bola destaca que contas bancárias do brasileiro permanecem bloqueadas no Brasil, circunstância que também poderia afetar sua disponibilidade financeira.

Retorno de Dani Alves ao futebol

A entrada de Daniel Alves na SAD do São João de Ver, em janeiro deste ano, representou seu primeiro envolvimento formal com a gestão de um clube desde o afastamento do futebol profissional.

O ex-lateral não atua como jogador desde janeiro de 2023, quando defendia o Pumas, do México. Naquele período, foi acusado de agressão sexual por uma mulher em uma casa noturna de Barcelona, na Espanha.

Dani Alves chegou a ser condenado a quatro anos e seis meses de prisão pela Justiça espanhola. A condenação, entretanto, foi anulada em março de 2025 pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, que considerou insuficientes as provas apresentadas para sustentar a decisão condenatória.

Depois do período afastado do futebol, o brasileiro passou a atuar como investidor no clube português. Ao longo da carreira como atleta, Dani Alves acumulou passagens por Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, São Paulo e Pumas, além de uma trajetória pela Seleção Brasileira.

Com 42 títulos conquistados, o ex-lateral está entre os jogadores mais vitoriosos da história do futebol, atrás de Lionel Messi na lista de maiores vencedores de troféus.

Agora, o investimento no São João de Ver enfrenta seu primeiro episódio de grande repercussão pública. Com dois meses de salários atrasados e uma paralisação dos jogadores, a situação financeira do clube português permanece indefinida, enquanto o elenco aguarda esclarecimentos sobre os pagamentos.