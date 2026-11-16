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A novela chegou ao fim! Após meses de especulações, Barcelona de Ilhéus e Feira Futebol Clube oficializaram a parceria para a disputa do Campeonato Baiano de 2027. Para a próxima temporada, as agremiações passam a integrar o projeto Feira Forte Clube, nova identidade empresarial e visual da equipe.

O anúncio foi oficializado pelo clube feirense, em colaboração com a Onça-pintada, por meio de uma publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira, 16.

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"Dois caminhos, duas histórias, mas um só desejo, levar o futebol nordestino ainda mais longe. A gente não se juntou somente para construir um clube. Unimos força para fazer uma nova história", diz postagem.



A possibilidade de unificação entre os clubes-empresas era ventilada desde agosto deste ano, quando os presidentes das respectivas SAFs, Wellington Nascimento e Neto Lima, começaram a aparecer juntos publicamente.

Barcelona de Ilhéus e Feira FC mudam razão social

O estreitamento da relação entre as equipes ganhou novos contornos na última sexta-feira, 13, quando foram registradas mudanças na razão social das empresas. Agora, os dois clubes constam no mesmo endereço, em Feira de Santana.

O Barcelona de Ilhéus passou a constar no cadastro com a razão social Feira Forte Clube S.A.F. O CNPJ 34.904.069/0001-61, anteriormente vinculado à empresa Barcelona de Ilhéus S.A.F., permanece o mesmo, assim como a data de constituição, em 17 de setembro de 2019. A situação cadastral também segue ativa.

Além da mudança de nome empresarial, a empresa viajou 378 quilômetros e transferiu sua sede de Ilhéus para Feira de Santana. O novo endereço fica na Rua Catolândia, número 123, no bairro SIM, o mesmo informado no cadastro da SAF do Feira FC.

Feira Forte Clube apresenta nova identidade visual

As cores grená, branco e azul do Barcelona de Ilhéus foram apagadas na construção da nova identidade visual do Feira Forte Clube, mantendo apenas o alviverde do Feira FC.

A fundamentação do projeto mantém apenas o contorno do escudo do ex-sulbaiano. O novo brasão foi apresentado junto ao anúncio da parceria.

Escudo do Feira Forte Clube - Foto: Divulgação

Feira FC não conseguiu acesso em campo

O Feira FC não conseguiu o acesso à elite estadual dentro de campo, após perder a semifinal da Série B do Campeonato Baiano para o Fluminense de Feira, que se consagrou campeão da edição deste ano.

Já o Barcelona de Ilhéus garantiu a permanência na primeira divisão após terminar o Baianão de 2026 na sétima colocação.

Agora, as equipes se unem para a próxima tempora. Com isso, as equipes participantes do Campeonato Baiano 2027 são: