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Uma plataforma de conteúdo adulto apresentou uma proposta de R$ 700 milhões para adquirir os naming rights do Maracanã, um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro. A oferta prevê o pagamento de R$ 70 milhões por temporada, durante dez anos, para que o equipamento passe a se chamar Arena Fatal Fans Maracanã.

A proposta foi apresentada pela Fatal Fans, empresa de conteúdo adulto por assinatura que integra o Grupo Atlas, responsável também pela Fatal Model. Caso o negócio seja concretizado, o contrato poderá representar um dos maiores acordos de direitos denome de estádios já propostos no futebol brasileiro.

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Plataforma de conteúdo adulto oferece R$ 700 milhões pelo Maracanã - Foto: Divulgação/Maracanã

Quem é a empresa interessada no Maracanã?



A Fatal Fans atua no mercado de conteúdo adulto por assinatura e faz parte do mesmo grupo empresarial da Fatal Model, plataforma de anúncios de acompanhantes.

Juntas, as operações acumulam mais de 30 patrocínios firmados com clubes e competições esportivas em diferentes regiões do país.

Atualmente, a Fatal Fans mantém contratos com equipes como Vila Nova-GO, Operário-PR e Avaí. A empresa também já esteve envolvida em acordos de patrocínio com clubes do futebol brasileiro.

Em declaração sobre a proposta, o diretor de negócios da Fatal Fans, Samuel Ongaratto, destacou a dimensão do Maracanã para justificar o interesse da companhia.

“O Maracanã não é apenas um estádio, é o maior símbolo do futebol mundial e um patrimônio cultural do Brasil. Apresentar uma proposta de R$ 700 milhões para criar a Arena Fatal Fans Maracanã demonstra o tamanho da nossa ambição e a nossa solidez financeira, comprovada pelos números de crescimento do grupo ano após ano", afirmou.

O que prevê a proposta para o Maracanã?



Além da mudança de nome, o plano comercial apresentado pela empresa inclui ações de exposição da marca na fachada, nas áreas internas e nos canais digitais do estádio.

A proposta também contempla ativações de experiência voltadas aos torcedores, modernização de espaços de hospitalidade e suporte financeiro para a operação e manutenção do complexo esportivo durante os dez anos de contrato.

Segundo Ongaratto, a iniciativa representa uma tentativa de ampliar a presença do grupo no futebol nacional e estabelecer um acordo de grande dimensão no mercado de naming rights.

"Já construímos uma trajetória sólida com mais de 30 parcerias no futebol e entendemos que chegou o momento de liderar o maior contrato de naming rights da história do país, gerando receitas recordes que fortalecem diretamente os clubes e o espetáculo para o torcedor”, completou.