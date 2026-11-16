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Depois de dar seis voltas ao mundo, o navegador Aleixo Belov, de 83 anos, encarou o desafio de percorrer uma das rotas marítimas mais difíceis do planeta. A bordo do veleiro Fraternidade, ele navegou pela Passagem Nordeste, no extremo norte da Rússia, atravessando as águas geladas da Sibéria.

A região é marcada por condições climáticas extremas e pelas tensões de um país em guerra.

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A experiência deu origem ao livro Pelas Águas Geladas da Sibéria 2026 – Passagem Nordeste, que será lançado oficialmente na próxima quarta-feira, 18 de novembro, em evento que acontece a partir das 18h no Yacht Clube da Bahia, em Salvador. A cerimônia será aberta ao público, mas terá a presença de autoridades, empresários e convidados.

Livro relata desafios da aventura

A travessia colocou à prova a experiência de quem já deu seis voltas ao mundo em embarcações construídas por ele próprio. Entre temperaturas rigorosas e os desafios de navegar por uma região remota do Ártico, Belov percorreu uma rota que permanece entre as mais complexas da navegação mundial.

No livro, o navegador revela os bastidores da expedição, os momentos de tensão e as experiências vividas, em meio ao cenário geopolítico da guerra entre Rússia e Ucrânia.