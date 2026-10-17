Ex-jogador ucraniano morre na linha de frente da guerra contra Rússia

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O ex-jogador da seleção ucraniana de futebol Roman Maksymyuk teve a morte confirmada após cerca de 20 meses desaparecido na guerra contra a Rússia. O ex-meio-campista, que atuava como militar nas Forças Armadas da Ucrânia, foi identificado por meio de um exame de DNA que comparou seus restos mortais com uma amostra de sua filha, Daria.

Maksymyuk fez sua última ligação para a esposa, Vera, em 30 de janeiro de 2025. Na conversa, ele contou que seguiria para a região de Pokrovsk, na província de Donetsk, uma das áreas de intensos combates, e alertou que poderia passar um longo período sem conseguir entrar em contato.

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O ex-atleta tinha 50 anos quando desapareceu durante uma missão militar. Desde então, familiares e amigos aguardavam notícias sobre seu paradeiro.

Carreira no futebol

Ao longo da carreira, Maksymyuk atuou como meio-campista e defendeu clubes ucranianos como Dínamo de Kiev, Dnipro, Volyn, Chornomorets e Prykarpattia. Entre 1998 e 2002, disputou cinco partidas pela equipe nacional. Ele anunciou a aposentadoria do futebol em 2011.

Após a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, o ex-jogador ingressou nas Forças Armadas ucranianas e passou a servir na 25ª Brigada Aerotransportada de Sicheslav.

Em junho de 2025, a seleção ucraniana prestou homenagem a Maksymyuk durante um amistoso contra o Canadá.

Na ocasião, os jogadores entraram em campo com a camisa e o casaco militar do ex-atleta, em um gesto de apoio à família e de lembrança dos militares envolvidos na guerra.