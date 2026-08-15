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GUERRA SEM FIM

Golpe cultural: Rússia destrói 8 milhões de livros na Ucrânia

Bombardeio atingiu uma das maiores editoras infantis do país

Yuri Abreu
Por
Além das vítimas civis, a guerra na Ucrânia também tem causado efeitos na indústria editorial
Além das vítimas civis, a guerra na Ucrânia também tem causado efeitos na indústria editorial - Foto: Roman PILIPEY / AFP

Além das vítimas civis, a guerra na Ucrânia também tem causado efeitos na indústria editorial. Um ataque russo com drones destruiu cerca de 8 milhões de livros em um depósito da editora Ranok, em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. A ofensiva ocorreu em 1º de agosto e é considerado o maior golpe sofrido pelo setor desde o início da guerra.

O diretor da Ranok, Viktor Kruhlov, acompanhou o trabalho dos bombeiros após o incêndio e lamentou a destruição do acervo. “É uma visão terrível ver livros queimando”, afirmou ele à CNN.

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Segundo a editora, duas explosões atingiram o depósito em sequência. Ele classificou o episódio como um ataque direcionado, que concentra parte importante da produção editorial do país.

A Ranok é responsável pela impressão de cerca de um terço dos livros didáticos utilizados nas escolas ucranianas.

Impacto na indústria editorial

O ataque à Ranok ocorre após outros episódios semelhantes contra depósitos e gráficas. Segundo representantes do setor, mais de 10 milhões de livros foram destruídos em ataques registrados nos últimos meses.

A destruição dos estoques também preocupa as editoras por causa dos impactos econômicos. Yevhen Shyrynos, editor-chefe da BookChef, afirmou que a empresa perdeu cerca de 800 mil livros em um ataque a Kiev, em julho.

Nesta semana, outro depósito da editora foi atingido, destruindo mais 100 mil exemplares. “Há sinais de uma crise no mercado. Ainda não sabemos como a situação vai se desenvolver”, afirmou Shyrynos.

Livros e identidade nacional

Os ataques provocaram reação entre autoridades ucranianas por atingirem um setor associado à preservação da língua e da cultura do país. O ministro da Educação da Ucrânia, Andrii Butenko, afirmou que os ataques atingem elementos ligados à formação das novas gerações, como a língua, a história e a memória nacional.

Além dos efeitos culturais, o setor editorial enfrenta dificuldades provocadas pela guerra, como falta de trabalhadores, danos à infraestrutura e instabilidade econômica. A economia ucraniana tem mantido parte de sua atividade apesar do conflito, mas o Produto Interno Bruto (PIB) anual permanece cerca de 20% abaixo do nível registrado antes da invasão.

O Ministério da Defesa da Rússia não se manifestou sobre o ataque.

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Tags

Cultura guerra na ucrânia kharkiv livros Rússia

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