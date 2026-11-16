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O Milan prepara uma proposta de 70 milhões de euros, o equivalente a R$ 440 milhões, pela contratação do brasileiro Endrick, que pertence ao Real Madrid. Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, a oferta seria de 60 milhões de euros (R$ 380 milhões) fixos, além de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) em metas.

No entanto, o veículo destaca que o principal impedimento para que a negociação avance é José Mourinho, treinador do Real Madrid. O português entende que o jovem brasileiro é inegociável.

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Apesar disso, Endrick segue tendo pouco espaço na equipe merengue. Nesta temporada pelo Real Madrid, o brasileiro entrou em campo em apenas sete partidas, com um total de 141 minutos em campo e apenas um jogo como titular. Ele tem um gol e uma assistência neste período.