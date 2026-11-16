Adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o meia escocês Scott McTominay revelou na última semana que tomou um choque no coração dois dias antes da estreia no torneio. De acordo com o jogador, que era o grande destaque da Escócia, a ação ocorreu por conta de um problema cardíaco.

“A Copa do Mundo foi difícil para mim. Isso aconteceu dois dias antes do jogo contra o Haiti. E olha que eu tinha me preparado muito bem. Eu estava em uma condição excelente, e aí acontece uma coisa dessas. Você acaba pensando: ‘Por que isso está acontecendo comigo?’. Mas é preciso seguir em frente“, iniciou o jogador.

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Mesmo com o procedimento antes do jogo contra o Haiti, Scott McTominay começou como titular na partida e atuou durante os 90 minutos do confronto.

A Copa do Mundo, da forma como aconteceu, me deixou totalmente decepcionado. Eu não estava bem mentalmente; precisei de um tempo para me acalmar e dar uma pausa. Mas, obviamente, ficar sentado em uma cama de hospital dois dias antes do primeiro jogo da Copa do Mundo, prestes a ser sedado, não é o cenário ideal. Scott McTominay - Jogador da Escócia

Durante a Copa do Mundo, o jogador da Escócia participou de todos os confrontos da primeira fase da competição. Além de atuar contra o Haiti, o atleta esteve em campo nas derrotas para Brasil e Marrocos.

Depois do Mundial, Scott McTominay passou por uma ablação cardíaca durante o mês de setembro. O procedimento é minimamente invasivo e serve para tratar arritmias cardíacas.

Entenda o procedimento feito por McTominay

De acordo com o médico Eduardo Lisboa, cardiologista especialista em medicina do esporte do Hospital Mater Dei Salvador, McTominay passou por um procedimento de cardioversão elétrica, que consiste em um choque sincronizado para reverter uma arritmia cardíaca.

Ao portal A TARDE, ele revelou que a cardioversão elétrica é feita com o paciente sedado para devolver o coração ao ritmo normal. “Ela resolve o episódio, mas não a causa. Quando a arritmia volta, a ablação por cateter trata a origem do problema”, disse ele.

A ablação cardíaca foi justamente o procedimento realizado por McTominay após o torneio. Segundo o especialista, a ablação é considerada um tratamento de rotina, realizado em grande volume no mundo todo.

“É comum, seguro e não indica gravidade: em atletas, costuma ser feita em arritmias benignas para resolver o problema sem uso contínuo de remédios. As causas mais frequentes são as taquicardias supraventriculares, as extrassístoles e a fibrilação atrial. Na maioria das vezes, o atleta volta a treinar em poucas semanas, após exames que confirmem o controle da arritmia”, esclareceu Eduardo Lisboa.