Surgiu mais um capitulo na polêmica separação de Daniel Alves e sua ex-exposa, Joana Sanz. Após publicar um desabafo em que afirmou ter sido abandonado por pessoas próximas, o ex-jogador foi detonado pela modelo espanhola, que o acusou de ingratidão.

"Houve amigos que foram embora. Pessoas em quem confiei que me viraram as costas quando eu mais precisava. Mas, quando todos se afastaram, Jesus permaneceu", escreveu Daniel.

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A publicação foi compartilhada pelo Ministério de Adoração AeEyV (Adoração em Espírito e na Verdade). No texto, o ex-atleta também afirmou ter encontrado apoio na religião diante do afastamento de pessoas próximas.

Em resposta, Joana criticou o desabafo e afirmou que esteve ao lado dele durante todo o relacionamento, inclusive no período em que foi processado por agressão sexual na Espanha. Ela também revelou que chegou a pagar contas e dívidas por ele.

"Que falta de vergonha a sua de dizer publicamente que só Jesus ficou. Fiquei com minha dor reprimida porque pensei que você estava em uma situação pior e não era capaz de negar esse sopro de calma que lhe dava ao atender suas chamadas. Visitei você apesar de o mundo inteiro cair em cima de mim", disparou.

"Todos aqueles que você sustentava te viraram as costas. Eu, para quem você nunca precisou sequer comprar uma passagem para me visitar, jamais na vida, recebo de volta, publicamente, uma total falta de gratidão. Demorei a perceber, mas antes tarde do que nunca", completou.

Qual o motivo da separação?

Na última sexta-feira, 13, a modelo confirmou que estava separada de Daniel Alves há algum tempo. A declaração foi feita nas redes sociais após uma seguidora perguntar se ela era religiosa e acompanhava o ex-jogador nos cultos.

"Eu não sou crente. Quanto mais vejo o que ele faz, mais me afasto de tudo isso. Aproveito para esclarecer que estamos separados há algum tempo, precisamente por esse mesmo motivo", respondeu.