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SEPARAÇÃO

“Não sou crente”: Joana Sanz explica fim do casamento com Daniel Alves

Modelo afirmou que o afastamento ocorreu há algum tempo

Brenda Roberta
Por
Nos últimos anos, Daniel Alves passou a se identificar como evangélico e chegou a participar de pregações em igrejas
Nos últimos anos, Daniel Alves passou a se identificar como evangélico e chegou a participar de pregações em igrejas - Foto: Reproduções/ Redes Sociais

A modelo espanhola Joana Sanz confirmou o fim do casamento com o ex-jogador Daniel Alves na sexta-feira, 13, ao responder a uma pergunta de um seguidor nas redes sociais. Na publicação, ela afirmou que as diferenças religiosas tiveram influência na decisão de se separar.

Questionada sobre acompanhar o marido em cultos religiosos, Joana respondeu que não é evangélica e que tem se distanciado cada vez mais desse universo. Na mesma resposta, a modelo esclareceu que o rompimento não é recente.

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“Eu nao sou crente. Quanto mais vejo o que ele faz, mais me afasto de tudo isso. Aproveito para esclarecer que estamos separados há algum tempo, precisamente por esse mesmo motivo” Modelo espanhola Joana Sanz
Nos últimos anos, Daniel Alves passou a se identificar como evangélico e chegou a participar de pregações em igrejas
Nos últimos anos, Daniel Alves passou a se identificar como evangélico e chegou a participar de pregações em igrejas - Foto: Reproduções

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Relacionamento começou em 2017

Joana Sanz e Daniel Alves estavam juntos desde, pelo menos, 2017, quando se casaram em uma cerimônia na Espanha. Em novembro de 2024, nasceu Julieta, primeira filha do casal, que atualmente tem 1 ano.

Nos últimos anos, Daniel Alves passou a se identificar como evangélico e chegou a participar de pregações em igrejas. A mudança religiosa também foi mencionada por Joana ao explicar o afastamento entre os dois.

Crime na Espanha

O ex-jogador foi preso em janeiro de 2023, na Espanha, após ser acusado de agredir sexualmente uma jovem em uma boate de Barcelona. Em fevereiro de 2024, ele foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão. No mês seguinte, deixou a prisão após pagar fiança e passou a responder ao processo em liberdade provisória.

Em março de 2025, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anulou a condenação. Os magistrados consideraram que o conjunto de provas e o depoimento da vítima não eram suficientes para sustentar a sentença. A decisão foi contestada pelo Ministério Público e pela defesa da vítima, mantendo o caso em discussão judicial.

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daniel alves famosos separação

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