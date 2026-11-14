SEPARAÇÃO
“Não sou crente”: Joana Sanz explica fim do casamento com Daniel Alves
Modelo afirmou que o afastamento ocorreu há algum tempo
A modelo espanhola Joana Sanz confirmou o fim do casamento com o ex-jogador Daniel Alves na sexta-feira, 13, ao responder a uma pergunta de um seguidor nas redes sociais. Na publicação, ela afirmou que as diferenças religiosas tiveram influência na decisão de se separar.
Questionada sobre acompanhar o marido em cultos religiosos, Joana respondeu que não é evangélica e que tem se distanciado cada vez mais desse universo. Na mesma resposta, a modelo esclareceu que o rompimento não é recente.
“Eu nao sou crente. Quanto mais vejo o que ele faz, mais me afasto de tudo isso. Aproveito para esclarecer que estamos separados há algum tempo, precisamente por esse mesmo motivo” Modelo espanhola Joana Sanz
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Relacionamento começou em 2017
Joana Sanz e Daniel Alves estavam juntos desde, pelo menos, 2017, quando se casaram em uma cerimônia na Espanha. Em novembro de 2024, nasceu Julieta, primeira filha do casal, que atualmente tem 1 ano.
Nos últimos anos, Daniel Alves passou a se identificar como evangélico e chegou a participar de pregações em igrejas. A mudança religiosa também foi mencionada por Joana ao explicar o afastamento entre os dois.
Crime na Espanha
O ex-jogador foi preso em janeiro de 2023, na Espanha, após ser acusado de agredir sexualmente uma jovem em uma boate de Barcelona. Em fevereiro de 2024, ele foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão. No mês seguinte, deixou a prisão após pagar fiança e passou a responder ao processo em liberdade provisória.
Em março de 2025, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anulou a condenação. Os magistrados consideraram que o conjunto de provas e o depoimento da vítima não eram suficientes para sustentar a sentença. A decisão foi contestada pelo Ministério Público e pela defesa da vítima, mantendo o caso em discussão judicial.