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HOME > ENTRETENIMENTO

ALÉM DO AXÉ

Marcelo Sangalo explora música eletrônica e se apresenta como DJ

Filho mais velho de Ivete Sangalo se apresentou durante aniversário de Juan Moraes, em Salvador

Brenda Roberta
Por
Multi-instrumentista, jovem também investe em produção musical e demonstra afinidade com trap, funk e música eletrônica.
Multi-instrumentista, jovem também investe em produção musical e demonstra afinidade com trap, funk e música eletrônica. - Foto: Reproduções/ Redes Sociais

Aos 17 anos, Marcelo Sangalo voltou a assumir as pick-ups e mostrou seu lado DJ durante uma festa de aniversário em Salvador. Filho mais velho da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady, o jovem se apresentou na sexta-feira, 13, durante a comemoração dos anos do relações-públicas Juan Moraes, realizada no Cerimonial Loreto, na Baía de Todos-os-Santos.

Um vídeo da apresentação foi compartilhado nas redes sociais pela influenciadora Cíntia Chagas, que estava entre os convidados. Esta não é a primeira vez que Marcelo assume o comando da música em eventos. Em abril de 2026, ele estreou como DJ em uma festa em Jurerê Internacional, em Florianópolis. Dois meses depois, voltou a se apresentar em outra comemoração.

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A música acompanha Marcelo desde a infância. Além de DJ, o adolescente é multi-instrumentista e toca percussão, bateria, piano, guitarra e baixo. Ele também costuma participar dos shows da mãe, inclusive das apresentações no trio elétrico durante o Carnaval.

O jovem se apresentou na sexta-feira, 13, durante a comemoração dos anos do relações-públicas Juan Moraes, realizada no Cerimonial Loreto, na Baía de Todos-os-Santos.
O jovem se apresentou na sexta-feira, 13, durante a comemoração dos anos do relações-públicas Juan Moraes, realizada no Cerimonial Loreto, na Baía de Todos-os-Santos. - Foto: Reproduções/ Redes Sociais

Marcelo investe em produção musical

Além das apresentações, o jovem se dedica à produção musical e às mixagens. Nas redes sociais, ele compartilha prévias de composições próprias e demonstra interesse por estilos diferentes do axé que consagrou Ivete Sangalo.

Entre suas referências musicais estão o trap, o funk e a música eletrônica, gêneros que aparecem em seus trabalhos e nas apresentações como DJ.

A festa de Juan Moraes começou na quinta-feira, 12, e segue até sábado, 14, com três dias de comemorações na capital baiana.

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artista Marcelo Sangalo Salvador

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