Avião que transportava Amado Batista e esposa sofre falha durante voo

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Um avião que transportava o cantor Amado Batista, de 75 anos, a esposa Cálita Franciele, de 24, e a equipe do artista, sofreu uma falha mecânica durante um voo que saiu de Maranhão e tinha como destino Goiás. Durante a viagem, o lado esquerdo do painel parou de funcionar.

A pane foi relatada pela jovem através das redes sociais, na última sexta-feira, 13, quatro dias após o incidente. Após comunicar o problema, o piloto precisou realizar um procedimento de emergência para solucionar o caso. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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Cálita escreveu mensagem de despedida

No relato, a esposa de Amado Batista afirmou ter ficado desesperada ao perceber a movimentação fora do comum e pensou que não sobreviveria à viagem.

“Na hora que eu olhei no painel de novo, o trem estava rodando, descendo e muito rápido. Aí eu me desesperei. Fui escrever mensagem de despedida: ‘Adeus, tchau, au revoir’”, afirmou.

O que aconteceu com o avião?

Com 36 anos de atuação, o comandante da aeronave foi o responsável por identificar uma possível falha no tubo de pitot, equipamento que auxilia na medição da velocidade do avião. É provável que o sensor tenha congelado devido às baixas temperaturas registradas durante o trajeto.

“A gente subiu para 30.000 pés, que é a altitude normal desse avião, o teto desse avião é 35.000, então tudo dentro dos limites operacionais. E de uma hora para outra, eu perdi o lado esquerdo do avião”, relatou o piloto Marcus Boldrin em entrevista ao G1.

Na tentativa de recuperar o funcionamento, Boldrin reduziu a altitude da aeronave para alcançar uma região com temperaturas mais elevadas, o que permitiria descongelar o equipamento, o que funcionou.

Após a normalização, a tripulação conferiu o combustível disponível e avaliou as condições meteorológicas, conseguindo completar o percurso e pousar em segurança.