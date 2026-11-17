ROMBO MILIONÁRIO
Flamengo congela contrato com bet e projeta déficit milionário em 2027
Clube estima impacto de R$ 350 milhões com proibição das apostas no Brasil
A proibição das apostas no Brasil vem impactando os clubes de futebol desde sua determinação, e o Flamengo é um dos que precisarão reorganizar a vida financeira na nova realidade.
O Rubro-Negro confirmou a suspensão de seu contrato de patrocínio com a Betano e apresentou uma previsão de arrecadação de R$ 1,535 bilhão para 2027. O orçamento, encaminhado ao Conselho de Administração nesta segunda-feira, 16, foi elaborado sem considerar receitas provenientes de empresas de apostas esportivas, diante das mudanças na regulamentação do setor no Brasil.
A perda dessa fonte de recursos também levou a diretoria a reforçar que a construção de um novo estádio no terreno do Gasômetro não será iniciada no futuro próximo.
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A projeção de receitas representa uma redução em relação ao orçamento readequado de 2026, que estimava uma arrecadação de R$ 1,7 bilhão. Para o próximo ano, o clube prevê um déficit contábil de R$ 90 milhões, mas afirma que conseguirá administrar seus compromissos financeiros sem enfrentar pressões imediatas de caixa.
De acordo com a diretoria rubro-negra, o impacto estimado da proibição das apostas esportivas sobre o planejamento financeiro do Flamengo é de R$ 350 milhões.
Betano suspende contrato de patrocínio com o Flamengo
A suspensão do vínculo comercial foi comunicada pela própria Betano ao Flamengo. Segundo o clube, a empresa informou que o contrato ficará suspenso até 31 de março de 2027 ou até que a Medida Provisória nº 1.394/2026 deixe de produzir efeitos, o que acontecer primeiro.
Em comunicado oficial, o Flamengo destacou que havia estruturado seu planejamento financeiro considerando contratos firmados dentro das regras vigentes à época das negociações.
"O Flamengo construiu seu planejamento de longo prazo com base em contratos legalmente constituídos e em receitas previstas dentro do marco regulatório então vigente. No caso do patrocínio máster, havia mais de R$ 600 milhões em receitas contratadas para 2027 e 2028", informou o clube.
O montante representa uma parcela importante das receitas comerciais previstas para os próximos dois anos. Com a suspensão, a diretoria precisou reformular suas projeções e retirar do orçamento de 2027 qualquer expectativa de arrecadação com empresas do setor de apostas.
Flamengo projeta déficit de R$ 90 milhões em 2027
Mesmo com a redução das receitas, o Flamengo afirma que não prevê dificuldades imediatas para cumprir suas obrigações financeiras ao longo de 2027. O orçamento encaminhado ao Conselho de Administração estima uma arrecadação total de R$ 1,535 bilhão e um déficit contábil de R$ 90 milhões.
Segundo a diretoria, entretanto, o resultado negativo previsto no balanço não significa necessariamente falta de recursos disponíveis em caixa. Isso acontece porque o resultado contábil considera receitas e despesas atribuídas a determinado exercício, mesmo quando os pagamentos ou recebimentos são distribuídos por períodos posteriores.
O fluxo de caixa, por outro lado, está relacionado à entrada e à saída efetiva de dinheiro em cada momento. Um exemplo citado no planejamento é a contratação de Lucas Paquetá. A operação foi registrada integralmente no balanço de 2026, com impacto contábil de R$ 316 milhões.
O pagamento, entretanto, foi parcelado junto ao West Ham, da Inglaterra, e terá efeitos sobre o caixa do clube ao longo dos anos seguintes. Dessa forma, embora a previsão para 2027 indique déficit contábil, a administração rubro-negra sustenta que o clube terá condições de manter seus compromissos financeiros sem enfrentar problemas imediatos de liquidez.
Construção do estádio no Gasômetro fica sem previsão de início
A perda de receitas com apostas também reforçou a decisão do Flamengo de não iniciar, no curto prazo, as obras de seu estádio próprio no terreno do Gasômetro, no Rio de Janeiro.
O projeto permanece nos planos da diretoria, mas sua execução dependerá da confirmação das condições técnicas, financeiras e jurídicas necessárias para viabilizar o empreendimento.
No documento divulgado, o clube destacou que a decisão de não começar a construção anteriormente evitou a criação de compromissos financeiros antes da definição dessas condições.
A diretoria ressaltou "a importância de não ter sido iniciada a construção do estádio do Gasômetro antes da comprovação de sua viabilidade técnica, financeira e jurídica". Em seguida, reafirmou que não pretende abandonar o projeto, mas condiciona seu avanço à existência de garantias para sua execução.
"O estádio permanece como um objetivo estratégico do Flamengo, mas será desenvolvido quando estiverem asseguradas as condições de viabilidade, liberação da área e financiamento sustentável", informou o clube.
A construção da arena própria é uma das principais propostas de longo prazo da gestão rubro-negra. Entretanto, diante do cenário financeiro apresentado para 2027, o Flamengo não estabeleceu uma nova data para o início das obras.
Enquanto aguarda os desdobramentos da regulamentação do setor e da suspensão do patrocínio, o Flamengo pretende manter o equilíbrio do fluxo de caixa e evitar novos compromissos financeiros de grande porte, como o início das obras do estádio.