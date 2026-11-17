Autor de três gols na goleada da Seleção Brasileira por 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira, 17, Vinicius Júnior deixou o campo satisfeito com o desempenho da equipe, mas com vontade de jogar mais.

Se anteriormente o próprio Vini tinha dito que não levava os amistosos da Seleção tão a sério, o panorama se transformou completamente com os cinco gols em dois jogos durante esta Data Fifa.

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Após a partida, o atacante revelou que sua substituição já estava combinada com a comissão técnica, embora tenha demonstrado interesse em permanecer no gramado para ampliar sua participação no placar.

O camisa 7 também avaliou o processo de renovação conduzido por Carlo Ancelotti e defendeu que o Brasil comece a definir seu elenco para a Copa América de 2027.

A atuação de Vini foi um dos destaques do último compromisso brasileiro no ano. O atacante marcou três vezes ainda no primeiro tempo e comandou o setor ofensivo em uma partida que a Seleção dominou desde os minutos iniciais.

Apesar da diferença técnica entre as equipes, o jogador ressaltou que o Brasil precisava manter a concentração para transformar o favoritismo em uma vitória tranquila.

"Entramos concentrados, sabíamos que era um adversário no nível muito abaixo, mas que a gente tinha que fazer o jogo ser fácil. Acho que a gente conseguiu jogar bem, criar boas chances. Poderia ter feito mais, mas fico feliz com a partida, com a vitória", afirmou.

O atacante destacou que o resultado encerra de maneira positiva a participação da Seleção em 2026, antes do retorno dos jogadores aos respectivos clubes.

Brasil e Singapura - Foto: Rafael Ribeiro I CBF

Vini Jr. explica sinal para comissão técnica antes de substituição

Um dos momentos que chamaram atenção durante o amistoso aconteceu quando Vinicius Júnior fez um sinal em direção à comissão técnica brasileira. Questionado após o confronto sobre o gesto e se havia pedido para deixar o campo, o jogador explicou que a substituição já fazia parte do planejamento para a partida.

Segundo Vini, havia um acordo para que ele atuasse por mais 15 ou 20 minutos após o intervalo, permitindo que outros convocados também recebessem oportunidades. O desejo do atacante, entretanto, era continuar jogando.

"Estava combinado que eu jogaria 15 ou 20 minutos mais, mas eu sempre quero fazer mais gols, sempre quero jogar mais tempo", explicou. Vini deixou o gramado aos 15 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Allan, uma das novidades observadas pela comissão técnica durante a Data Fifa.

O camisa 7 reconheceu a importância de dividir os minutos entre os convocados, especialmente em um momento de avaliação de jovens jogadores: "Entendi que mais gente precisava jogar. O Allan precisava estrear e fico feliz com a estreia de todo mundo, que todo mundo tenha participado".

A substituição aconteceu quando o Brasil já havia construído uma vantagem confortável, após os três gols de Vini Jr. e os marcados por Endrick e Estêvão.

Brasil e Singapura - Foto: Rafael Ribeiro I CBF

Atacante defende fim dos testes antes da Copa América

Além de avaliar a vitória, Vinicius Júnior comentou os próximos passos da Seleção Brasileira após o encerramento do calendário internacional de 2026. O atacante destacou que os amistosos disputados desde a Copa do Mundo foram importantes para observar jovens talentos e oferecer oportunidades a jogadores que ainda buscavam espaço na equipe principal.

Na avaliação de Vini, a comissão técnica cumpriu esse objetivo ao distribuir minutos entre os convocados e testar diferentes formações: "Esse período era um período de preparação, dos jovens serem testados também, e foi isso, o Mister fez isso. Treinou todo mundo, jogou todo mundo".

Brasil e Singapura - Foto: Rafael Ribeiro I CBF

O jogador, entretanto, considera que a Seleção precisa entrar em uma nova etapa de preparação a partir de 2027, com um grupo mais consolidado. "Agora a gente já tem que começar a fechar o elenco porque a Copa América já está próxima e as eliminatórias também", completou.

A declaração acompanha a avaliação do próprio Carlo Ancelotti, que anunciou a intenção de encerrar o período de grandes experimentações após os amistosos de novembro.

Com isso, a expectativa é de que as próximas convocações apresentem menos novidades e permitam ao treinador trabalhar com uma base mais definida para os compromissos oficiais.

Hat-trick encerra ano de Vini Jr. na Seleção

A goleada sobre Singapura marcou o encerramento dos compromissos da Seleção Brasileira em 2026 e representou uma recuperação após a derrota por 3 a 2 para o Japão, no último sábado, 14.

Vini Jr., que já havia marcado duas vezes contra os japoneses, voltou a ser protagonista ao balançar as redes três vezes no primeiro tempo diante dos anfitriões.

Com cinco gols nos dois amistosos da Data Fifa, o atacante encerrou a passagem pela Ásia em destaque individual, apesar da frustração pelo resultado negativo no primeiro confronto.

Brasil e Singapura - Foto: Rafael Ribeiro I CBF

A atuação também acontece poucos dias depois de o jogador admitir que enfrentou dificuldades no início da temporada europeia, influenciado pelo desgaste emocional após a Copa do Mundo e pelas indefinições relacionadas ao seu futuro no Real Madrid.

Agora, com o calendário da Seleção encerrado, Vini retorna ao clube espanhol, enquanto a comissão técnica brasileira começa a preparar a próxima etapa do trabalho.

Para o camisa 7, o desafio será transformar o período de observações em uma equipe mais consolidada, capaz de chegar à Copa América de 2027 com uma formação definida e maior entrosamento.