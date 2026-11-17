O futebol argentino está de luto, e de maneira repentina - Abel Núñez, jogador de 16 anos, faleceu após uma forte pancada na cabeça durante uma partida das categorias de base do Fútbol Club Ezeiza, na província de Buenos Aires.

O adolescente chegou a passar por uma cirurgia em decorrência da gravidade do ferimento, mas não resistiu e morreu no último domingo, 15, dias depois do acidente.

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A morte foi confirmada pelo Ezeiza, clube pelo qual o jovem atuava no futebol de campo, e pelo Nueva Estrella, equipe de futsal vinculada à Associação Argentina de Futebol (AFA) que também contava com o atleta em seu elenco.

As duas instituições publicaram mensagens de pesar nas redes sociais e prestaram solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de equipe de Núñez. Em homenagem ao jogador, o Nueva Estrella anunciou a suspensão de toda a programação esportiva prevista para segunda-feira, 16.

Jogador passou por cirurgia após acidente em campo

O acidente aconteceu durante uma partida das categorias de base do Fútbol Club Ezeiza. Segundo as informações divulgadas pelo clube, Abel Núñez sofreu um impacto severo na cabeça e precisou ser submetido a uma intervenção cirúrgica.

Antes da confirmação da morte, a instituição havia publicado um comunicado pedindo apoio e orações pela recuperação do adolescente. Na ocasião, o Ezeiza informou que o jogador enfrentava um quadro delicado e convocou atletas, dirigentes, integrantes da comissão técnica e torcedores a se unirem em uma corrente de solidariedade.

Apesar do atendimento médico e da cirurgia, Núñez não resistiu às consequências do ferimento. Até o momento, os clubes não divulgaram informações detalhadas sobre como aconteceu a pancada na cabeça, nem esclareceram a causa médica específica da morte.

Ezeiza lamenta perda de atleta: "A notícia mais difícil"

Após a confirmação da morte, o Fútbol Club Ezeiza publicou uma mensagem de despedida e classificou o episódio como um dos momentos mais dolorosos da história da instituição.

O clube destacou que Abel sofreu o acidente enquanto defendia a equipe e manifestou pesar pela perda do jovem jogador: "Depois de sofrer uma pancada muito forte durante uma partida, vestindo com orgulho nossa camisa do Ezeiza, lamentamos profundamente sua partida".

Na homenagem, o Ezeiza também prestou condolências à família, aos amigos e aos companheiros do adolescente. O clube ressaltou que, diante da tragédia, os resultados esportivos e as competições deixavam de ter importância, dando lugar à solidariedade com as pessoas próximas ao jogador.

Clube de futsal suspende atividades em homenagem a Abel Núñez

Além de representar o Ezeiza no futebol de campo, Abel Núñez também defendia o Nueva Estrella no futsal. A equipe, vinculada à Associação Argentina de Futebol, confirmou a morte do adolescente e anunciou a suspensão de todas as atividades esportivas programadas para segunda-feira, 16.

A decisão foi apresentada como uma forma de homenagear o jogador e permitir que integrantes do clube prestassem apoio aos familiares e amigos.

"Hoje não há partidas nem resultados que importem. Hoje a dor nos une e nos convida a estar perto de quem mais precisa. Abel sempre fará parte da nossa família. Descanse em paz, pequeno. O Nueva Estrella nunca vai esquecer você", escreveu.