Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da Seleção Argentina no final de agosto, um mês após o fim da Copa do Mundo de 2026, e encerrou seu ciclo como jogador da albiceleste de forma oficial no dia 6 de outubro, em um amistoso disputado em Buenos Aires contra a seleção do Benin.

No entanto, o técnico Lionel Scaloni levantou a possibilidade de Messi retornar à seleção, mas desta vez com uma nova função. Em coletiva de imprensa antes do jogo contra a Costa Rica, nesta terça-feira, 17, Scaloni ofereceu um espaço para o camisa 10 do Inter Miami na sua comissão técnica.

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A sugestão surgiu após a saída de Walter Samuel, um de seus auxiliares. “Se ele quiser vir para cá, não há qualquer problema. Agora que o Walter vai embora, ele é bem-vindo a hora que quiser”, declarou Scaloni.

Parceria de sucesso pode continuar

Com Lionel Messi como seu capitão dentro de campo, Scaloni comandou a Argentina aos títulos da Copa América em 2021 e 2024, além de conquistar a Copa do Mundo de 2022 e chegar à final do torneio em 2026.

O treinador renovou contrato com a seleção argentina até 2030, mas Walter Samuel, auxiliar técnico da albiceleste desde setembro de 2018, não segue na comissão técnica.

“Daqui em diante, o Walter, como já havia nos dito, vai começar sua carreira sozinho. Gratidão eterna a alguém que é meu amigo. Desejo tudo de bom, porque ele foi uma peça importante deste corpo técnico e agora começará sua própria jornada”, disse o técnico sobre a saída do auxiliar.

Com isso, Messi foi convidado para integrar a comissão técnica da seleção e dar seguimento à parceria com Scaloni.

Convite depende da aposentadoria de Messi

Apesar de deixar o espaço aberto para que Messi ocupe um lugar na comissão técnica, Scaloni reconheceu que o jogador ainda deve demorar até se despedir dos gramados efetivamente e anunciar a aposentadoria.

“Acho que vai continuar a jogar. Vai continuar a jogar, mesmo para lá de 2030. Pela seleção, já disse que não, mas, como jogador, que continue até quando puder”, completou Scaloni.

O craque de 39 anos tem contrato com o Inter Miami até dezembro de 2028, mas pode estender o vínculo com o clube dos Estados Unidos ou procurar outro destino até lá.