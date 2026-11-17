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Rebaixado para a Série C do Brasileirão, o Londrina anunciou a saída de 21 atletas. A lista de dispensa da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) comandada pela Squadra Sports, de Guilherme Bellintani, tinha dois atletas que trabalharam com o empresário quando ele presidiu o Esporte Clube Bahia.

Entre os diversos jogadores que deixaram o Londrina, estavam o lateral-direito Nino Paraíba e o atacante Raí Nascimento. A dupla ex-Bahia tinha contrato apenas até o fim de novembro, mas ambos os vínculos não serão renovados.

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De acordo com o ge, o atacante Gilberto é outro ex-Tricolor que deve deixar o Tubarão nos próximos dias. O experiente atacante tem contrato até o ano que vem, mas negocia uma rescisão com a diretoria.

Quarteto do Londrina também caiu com o Bahia

Juntos novamente no Londrina, Guilherme Bellintani e o trio de jogadores também sofreram com o rebaixamento quando estavam no Bahia. À época, os quatro estavam no Esquadrão de Aço durante a queda no Brasileirão de 2021.

Na partida contra o Fortaleza, que concretizou o rebaixamento na 38ª rodada daquela edição da Série A, Gilberto, Nino e Raí foram titulares na derrota de virada por 2 a 1. Além deles, Bellintani era o presidente.

1 de 4 Gilberto, ex-atacante do Bahia que defendeu o Londrina em 2026 | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

2 de 4 Raí Nascimento, ex-atacante do Bahia que defendeu o Londrina em 2026 | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

3 de 4 | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

4 de 4 Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia e atualmente dono da SAF do Londrina | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Outros ex-Bahia no elenco

Outros jogadores que passaram pelo Bahia e atualmente estão no Londrina são: André Dhominique, lateral-direito, e João Andrade, atacante. Os dois, no entanto, não estavam na lista de dispensa e, até então, seguem na equipe do Sul.