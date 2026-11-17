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Jogador que defendeu o Esporte Clube Vitória entre as temporadas 2025 e 2026, Zé Marcos acertou sua saída do clube. Segundo informação publicada pelo Bahia Notícias e confirmada pelo portal A TARDE, o zagueiro de 28 anos vai assinar em definitivo com o Juventus-SP.

Contratado no início do ano passado, Zé Marcos tinha contrato com o Vitória até 2027 e chegou a ser emprestado para o Sport, mas retornou ao clube baiano poucos meses depois. O defensor iria ser repassado ao Maccabi Netany, de Israel, mas a operação acabou sendo cancelada.

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No total, Zé Marcos disputou 44 jogos pelo Vitória e marcou um gol, além de duas assistências. Foi titular em 26 das 38 partidas na edição passada do Campeonato Brasileiro, quando o então técnico Jair Ventura estabeleceu uma formação com três zagueiros.

Neste ano de 2026, o atleta chegou a participar de três partidas pelo Leão da Barra. Foi titular no clássico diante do Bahia, no Campeonato Baiano, além de ter atuado contra Remo e Palmeiras, adversários no Brasileirão.

Próximo jogo do Vitória

O Vitória volta a jogar na próxima quinta-feira, 19, às 19h30, contra o RB Bragantino. A partida será disputada no Barradão, em Salvador, válida pela rodada 35 da Série A.