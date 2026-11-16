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O meio-campista Dudu Miraíma, emprestado pelo Esporte Clube Vitória ao São Bernardo, apareceu na seleção dos melhores jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro. A lista foi feita com base na nota média dos atletas na temporada, recurso disponibilizado pela plataforma SofaScore, especializada em estatísticas no futebol.

Ao todo, Dudu Miraíma atuou em 36 dos 38 jogos do São Bernardo na competição, participando diretamente com três gols e cinco assistências. Além disso, o meia revelado pelo Vitória foi o jogador com mais passes certos entre todos os atletas da competição: 1646.

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Com isso, ele terminou a competição com uma nota média de 7.24, de acordo com o SofaScore.

Confira como ficou a seleção da Série B

GOL: Paulo Vítor (Atletico-GO) — 7,28

LD: Maílton (Fortaleza) — 7,26

ZAG: Junior Barreto (Atletico-GO) — 7,15

ZAG: César Martins (Criciúma) — 7,26

LE: Marcos Paulo (Juventude) — 7,08

VOL: Dudu Miraíma (São Bernardo) — 7,24

VOL: Raí (Juventude) — 7,41

MEI: Dadá Belmonte (CRB) — 7,34

MEI: Boschilia (Operário-PR) — 7,37

MEI: Rômulo (Novorizontino) — 7,26

ATA: Robson (Novorizontino) — 7,05

Dudu Miraíma retorna ao Leão em 2027

Dudu está emprestado pelo Vitória ao São Bernardo até dezembro de 2026. Antes da nova cessão, o meia renovou contrato com o clube baiano até o fim de 2027, deixando sinais de que segue no radar rubro-negro.

Cria da Fábrica de Talentos, o jogador foi promovido ao elenco profissional em 2020 e construiu uma trajetória longa com a camisa do Vitória antes de iniciar a sequência de empréstimos.

Pelo Leão da Barra, Miraíma soma 105 partidas, com seis gols marcados e três assistências.

Outros clubes

Desde que deixou Salvador temporariamente, Dudu acumulou passagens por diferentes clubes do futebol brasileiro, passando por Náutico, Portuguesa, CSA, Noroeste e, agora, São Bernardo.

No próprio clube paulista, já havia deixado boa impressão anteriormente, tendo sido eleito melhor meia da Série C em 2025.