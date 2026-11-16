Técnico recém contratado pelo Esporte Clube Vitória, Rafael Lacerda tem vivido intensamente a rotina do clube desde sua chegada. O profissional de 42 anos revelou que está morando nas instalações do CT Manoel Pontes Tanajura.

Durante entrevista, Rafael Lacerda afirmou que ele e seus auxiliares, João Antônio e Mateus Bolívar, nem sequer conheceram Salvador. A comissão técnica aproveitou a pausa da Data Fifa para intensificar a preparação para o retorno do Brasileirão.

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"A gente está morando aqui no CT, nem vamos sair daqui até o final do Campeonato Brasileiro. Vamos ficar morando aqui dentro pra viver isso aqui até o final da competição. Depois que acabar o campeonato, a gente vai se preocupar em arrumar um lugar pra morar", revelou o treinador ao Canto Rubro-Negro.

"Eu posso falar de dentro do clube, porque a gente não conseguiu sair ainda. Não conhecemos nenhum ponto turístico de Salvador ainda. Não estamos tendo tempo. É um momento muito importante na história do Vitória. Temos uma responsabilidade grande e somos pagos pra isso", garantiu Lacerda.

Técnico prefere "ajustes" do que mudanças drásticas

Questionado sobre mudanças que pode fazer na equipe, o técnico do Vitória diz que não pode fazer alterações em relação ao trabalho do antecessor Jair Ventura. Segundo Lacerda, apenas "ajustes de comportamento" estão sendo trabalhados.

O treinador chegou a dizer que implementar mudanças drásticas seria "um tiro no pé" e que, além disso, adaptou seu modelo de trabalho para a situação atual do clube.

"Temos que ter o cuidado de não querer mudar tudo, porque não dá tempo. O que estou fazendo? Comportamento. Se o Vitória joga de uma forma, eu analisei e vamos ajustar dessa forma. Sempre ajustes, nenhuma mudança drástica. Faltam quatro jogos e temos um jogo daqui poucos dias. Serão ajustes em cima do que era feito", explicou.

"Geralmente eu monto a semana toda de treinos e faço ajustes pontuais. Aqui não. Aqui eu estou indo dia após dia. Eu montei o treino de hoje, mas ainda não sei o que será o de amanhã. Eu ainda vou assistir todo o treino de hoje, desde o aquecimento, ver o que deu e o que não deu certo, para amanhã ter uma progressão", detalhou.

Próximo jogo do Vitória e estreia de Lacerda

O Vitória recebe o Bragantino às 19h30 da próxima quinta-feira, 19, no Barradão. A partida, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai marcar a estreia de Rafael Lacerda.