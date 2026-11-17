SÉRIE A
Vitória x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem
Equipes se enfrentam às 19h30 da próxima quinta-feira, 19, pelo Brasileirão
Após perder para o Fluminense em casa por 3 a 0, o Esporte Clube Vitória volta a jogar como mandante no Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira, 19, às 19h30, o Rubro-Negro recebe o RB Bragantino no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 35ª rodada.
Como chega o Vitória?
Com 38 pontos somados e apenas um de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 15º colocado. Após a demissão de Jair Ventura, o Leão da Barra terá a estreia do técnico Rafael Lacerda, que trabalhou com o elenco na pausa da Data Fifa.
Como chega o RB Bragantino?
Depois de vencer nas últimas duas rodadas, o Bragantino chegou aos 47 pontos e se consolidou na primeira parte da tabela. Oitavo colocado, o time paulista ainda sonha com vaga na Copa Libertadores de 2027.
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Onde assistir Vitória x RB Bragantino
- Premiere (Pay-per-view).
Desfalques de Vitória x RB Bragantino
Desfalques do Vitória
- Dudu (lesionado);
- Nathan Mendes (lesionado);
- Fabiano (lesionado).
Desfalques do RB Bragantino
- Lucas Barbosa (suspenso);
- Davi Gomes (lesionado);
- Rodriguinho (lesionado).
Prováveis escalações de Vitória x RB Bragantino
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Rafael Lacerda.
RB Bragantino: Tiago Volpi; Ryan, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e José Herrera; Wallace Yan, Fernando e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
Arbitragem de Vitória x RB Bragantino
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
- Assistente 1: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE);
- Assistente 2: Alexandre de Medeiros Lodetti (SC);
- Quarto árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL);
- VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).
Palpites de Vitória x RB Bragantino
- João Grassi: Vitória 1x0 RB Bragantino;
- Gustavo Nascimento: Vitória 1x0 RB Bragantino;
- Marcos Valença: Vitória 2x0 RB Bragantino.