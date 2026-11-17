O que parecia uma conquista histórica terminou em uma das maiores frustrações da história do futebol chinês. Líder da Superliga Chinesa durante praticamente toda a temporada de 2026, o Chengdu Rongcheng desperdiçou uma vantagem de 12 pontos na reta final do campeonato e perdeu o título para o Dalian Yingbo.

A equipe precisava conquistar apenas um ponto nas últimas quatro partidas para levantar o primeiro troféu nacional de sua história, mas sofreu quatro derrotas consecutivas e viu o rival assumir a liderança na rodada decisiva.

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A queda foi ainda mais surpreendente porque o Chengdu havia construído uma campanha dominante desde o início da competição. Com 11 vitórias nas primeiras 12 rodadas, o clube fundado em 2018 passou a maior parte do campeonato na liderança e chegou às últimas semanas com uma vantagem que parecia suficiente para garantir a conquista inédita.

A confiança era tanta que parte da torcida já havia preparado uma faixa celebrando o título antes mesmo do encerramento da temporada, conforme relatou o portal The Athletic, do The New York Times.

O desfecho, entretanto, foi completamente diferente. Depois de passar nove meses praticamente sem deixar a primeira colocação, o Chengdu acabou ultrapassado pelo Dalian, que conquistou o campeonato graças aos critérios de desempate.

A perda do título provocou uma crise interna, com a demissão do técnico australiano John Aloisi e as renúncias do presidente Wang Lei e do gerente-geral Wu Bo.

Chengdu liderou quase todo o campeonato

O Chengdu Rongcheng iniciou a temporada de 2026 com uma sequência de resultados que o colocou rapidamente na condição de principal candidato ao título chinês.

Nas primeiras 12 rodadas, a equipe conquistou 11 vitórias e estabeleceu uma vantagem confortável sobre os concorrentes. Sob o comando do australiano John Aloisi, que passou a ser chamado de "Mestre Aloisi" pelos torcedores, o clube alimentava a expectativa de conquistar o primeiro campeonato nacional de sua história.

O domínio foi tão expressivo que, durante os nove meses da competição, o Chengdu permaneceu fora da liderança por pouco mais de uma hora.

A equipe chegou à reta decisiva com 12 pontos de vantagem e apenas quatro partidas restantes. Mesmo que perdesse três desses compromissos, um empate seria suficiente para assegurar matematicamente o título.

O cenário também representava uma oportunidade de superar a frustração vivida na temporada anterior. Em 2025, o Chengdu liderava a Superliga quando faltavam seis rodadas, mas venceu apenas uma das partidas finais e terminou na terceira colocação.

Em 2026, a vantagem construída parecia grande o bastante para evitar uma nova decepção, mas não foi o que aconteceu.

Quatro derrotas consecutivas

Os primeiros sinais de instabilidade apareceram ainda no segundo semestre. Em julho, o Chengdu passou sete partidas sem vencer, mas conseguiu se recuperar e restabelecer a vantagem na liderança.

A equipe teve sua primeira oportunidade de confirmar o título quando faltavam cinco rodadas, em confronto contra o Henan. A partida terminou empatada sem gols, adiando a conquista.

Depois desse compromisso, uma pausa de aproximadamente um mês no calendário antecedeu a sequência que mudaria completamente a história do campeonato.

Nas quatro partidas seguintes, o Chengdu perdeu todas. Uma das derrotas aconteceu diante do Tianjin Jinmen Tiger, que marcou o gol da vitória aos 46 minutos do segundo tempo.

Chengdu Rongcheng - Foto: Reprodução I Instagram

O confronto mais importante, entretanto, foi disputado na penúltima rodada, justamente contra o Dalian Yingbo, principal concorrente pelo título.

Na ocasião, o Chengdu desperdiçou uma cobrança de pênalti e chegou a marcar o gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo, mas o lance acabou anulado após revisão do árbitro de vídeo.

A derrota permitiu que o Dalian continuasse vivo na disputa e transferiu a definição do campeonato para a rodada final.

Última rodada

Mesmo depois de perder três partidas consecutivas, o Chengdu ainda dependia apenas de um empate na última rodada para conquistar o título.

A equipe viajou até Shandong para enfrentar o Shandong Taishan, acompanhada por aproximadamente quatro mil torcedores, que percorreram mais de 1.600 quilômetros na expectativa de celebrar a conquista inédita.

O início da partida, entretanto, foi desastroso. O Shandong abriu 2 a 0 em apenas 23 minutos, aumentando a pressão sobre os visitantes. O Chengdu tentou reagir, diminuiu a diferença duas vezes e pressionou até os instantes finais.

Em uma das últimas oportunidades, a equipe teve uma finalização salva em cima da linha, lance que poderia ter mudado o destino do campeonato. O jogo terminou com vitória do Shandong por 3 a 2, confirmando a quarta derrota consecutiva do então líder.

Enquanto isso, o Dalian precisava derrotar o Tianjin Jinmen Tiger para completar a virada na classificação. Em uma partida disputada sob neve, o Dalian chegou a ficar empatado durante o segundo tempo, resultado que manteria o Chengdu como campeão mesmo com a derrota diante do Shandong.

Chengdu Rongcheng - Foto: Reprodução I Instagram

A situação mudou quando a equipe marcou duas vezes na etapa final, garantiu a vitória e conquistou o título nacional. Os dois clubes encerraram a competição com a mesma pontuação. O Chengdu tinha saldo de gols superior, de 15 positivos contra cinco do Dalian, mas perdeu a taça pelo critério de confronto direto.

Isso porque o Dalian havia vencido os dois jogos disputados entre as equipes ao longo da temporada, tornando a derrota na penúltima rodada ainda mais decisiva para o desfecho da competição.

Torcedores protestam e treinador é demitido

A frustração provocada pelo resultado ultrapassou as quatro linhas, e após a derrota na última rodada, torcedores do Chengdu se reuniram diante do hotel onde a delegação estava hospedada, em protesto contra o desempenho da equipe. Durante a saída dos jogadores, seguranças precisaram intervir.

O técnico John Aloisi reconheceu a dimensão da decepção e demonstrou abatimento após a confirmação da perda do campeonato: "Estamos em um estado de completo desespero. Não há mais nada a dizer".

Cerca de 40 minutos depois do apito final, a diretoria publicou uma carta aberta aos torcedores, pedindo compreensão pelo resultado. A manifestação, entretanto, não foi suficiente para conter a crise instalada no clube.

Aloisi acabou demitido do cargo, enquanto o presidente Wang Lei e o gerente-geral Wu Bo apresentaram suas renúncias. As mudanças representaram o fim de um projeto que esteve muito perto de conquistar o primeiro título nacional da história do Chengdu, mas terminou marcado pelo colapso nas últimas rodadas.

Desfalques importantes também afetaram o Chengdu

Além da pressão psicológica provocada pela proximidade do título, o Chengdu enfrentou problemas relacionados à disponibilidade de jogadores importantes na fase decisiva.

O capitão Wei Shihao ficou fora dos três últimos compromissos por suspensão, enquanto o atacante brasileiro Felipe Silva, artilheiro da equipe, desfalcou o time em duas das quatro partidas finais.

O elenco também conta com outros brasileiros, como os meio-campistas Matheus Jussa e Rômulo e o atacante Wellington Silva. As ausências comprometeram as opções disponíveis para John Aloisi justamente quando o clube precisava de apenas um resultado positivo para confirmar a conquista.

Apesar dos desfalques, o desempenho na reta final representou uma queda acentuada em relação à campanha construída durante os meses anteriores.