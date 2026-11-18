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Uma operação policial realizada nesta quarta-feira, 18, provocou um intenso tiroteio na localidade da Polêmica, no bairro de Brotas, em Salvador.



A ação mobilizou cerca de 20 viaturas e contou com o apoio de um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), utilizado nas buscas por suspeitos que fugiram para uma área de mata.

De acordo com informações da Polícia Civil, equipes da 6ª Delegacia Territorial (DT) de Brotas foram recebidas a tiros por integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM) durante a operação.





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Confira o vídeo:

Suspeitos fugiram para área de mata

Após o confronto, dois suspeitos teriam escapado e se escondido na vegetação localizada nos fundos do cemitério Jardim da Saudade.



Policiais avançaram a pé pela mata na tentativa de localizar os homens. Para tentar forçar a saída dos suspeitos, os agentes também utilizaram bombas de efeito moral.



Durante as buscas, foi localizado um equipamento com drogas e armas. A movimentação policial chamou a atenção de moradores, com diversas viaturas posicionadas na entrada do cemitério.



Confira o vídeo:

Três suspeitos foram presos

Até o momento, três suspeitos foram presos, sendo que um deles foi baleado. Também há informação sobre um segundo homem ferido que ainda estaria em fuga.

A operação segue em andamento, com apoio aéreo do Graer, para tentar localizar os suspeitos que escaparam pela área de vegetação.