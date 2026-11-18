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Um homem identificado apenas pelas iniciais E.R.S. foi preso nesta quarta-feira, 18, por força de uma mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2022, no município de Uruçuca, na Bahia.

Segundo a Polícia Civil as vítimas foram uma adolescente e uma criança, à época com 15 e 11 anos. O suspeito era companheiro da avó da meninas e morava na mesma residência que ela, que facilitou a prática do crime.

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Ele foi detido por investigadores da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, no distrito de Agrovila, em Porto Seguro. Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI de Porto Seguro) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) também participaram da ação.