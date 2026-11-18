POLÍCIA
Acampamento do tráfico é descoberto em área de mata em Brotas
A ação terminou com dois homens, de 32 e 29 anos, presos e um adolescente de 17 anos apreendido
Uma estrutura improvisada em meio a uma área de vegetação, utilizada para armazenar e preparar drogas para a venda, foi descoberta pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 18, no bairro de Brotas, em Salvador.
A ação terminou com dois homens, de 32 e 29 anos, presos em flagrante e um adolescente de 17 anos apreendido. Ao todo, foram encontradas 5.800 porções de crack, além de uma pedra da droga pesando aproximadamente um quilo.
A operação foi realizada após equipes policiais receberem informações de inteligência sobre a presença de homens armados em uma região de mata próxima a um condomínio. Quando chegaram ao local para averiguar a denúncia, os agentes foram recebidos a tiros pelos suspeitos. Houve revide por parte dos policiais.
Durante o confronto, o adolescente foi baleado e encaminhado a uma unidade de saúde, onde permanece sob custódia policial. Os outros dois envolvidos foram detidos no local.
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Acampamento encontrado
Nas buscas pela área, os investigadores encontraram um acampamento montado para o armazenamento, acondicionamento e fracionamento dos entorpecentes que seriam distribuídos para comercialização.
Os envolvidos são investigados por tráfico de drogas, associação criminosa e tentativa de homicídio contra agente de segurança pública.
A ocorrência é apurada pela 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas). A Polícia Civil continua realizando diligências para identificar e localizar outros possíveis integrantes do grupo. Os dois homens presos seguem custodiados e à disposição da Justiça.