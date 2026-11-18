Dois homens foram presos, na manhã desta terça-feira, 18, durante a Operação Dupla Sentença, deflagrada em Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Teixeira de Freitas, cidades do extremo sul da Bahia. Eles foram detidos por força de mandados de prisão. Outro suspeito foi preso em flagrante.

Eles são suspeitos de participar da execução de dois homens, no dia 12 de julho deste ano, em Porto Seguro. As vítimas foram um vendedor ambulante e um motorista por aplicativo.

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De acordo com a polícia, a primeira pessoa a ser morta foi o vendedor ambulante. Ele foi executado a tiros no centro da cidade, após ser surpreendido por dois homens. A dupla chegou ao local em um veículo na companhia de outro suspeito, que deu apoio a ação.

Foto: Divulgação Polícia Civil

De acordo com as investigações, além do trio, outras duas pessoas também participaram do crime. Os suspeitos não tiveram os nomes revelados.

Foto: Divulgação Polícia Civil

Já o motorista por aplicativo foi encontrado morto em uma estrada vicinal, na zona rural de Porto Seguro. O veículo dele foi localizado incendiado em uma área próximo. O carro teria sido usado na morte do vendedor.

Foto: Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil apurou que o vendedor ambulante foi assassinado por conta de uma dívida financeira. Ele teria emprestado um valor em dinheiro a um dos suspeitos, que se recusava a pagar e, por conta disso, resolveu matá-lo. O motorista foi morto para não servir como testemunha.

A Dupla Sentença

Durante a Operação Dupla Sentença, foram cumpridos dois mandados de prisão e um homem foi preso em flagrante. Dois foram localizados em Teixeira de Freitas e outro em Santa Cruz Cabrália.

Drogas apreendidas - Foto: Divulgação Polícia Civil

Com o flagranteado, foram apreendidos aproximadamente 30 quilos de maconha, uma submetralhadora calibre. 380, uma pistola calibre 9 milímetros e várias munições de diversos calibres.

Os homens forma encaminhados às unidades da Polícia Civil de Porto Seguro e Teixeira de Freitas e permanecem à disposição da Justiça. A polícia continua com as investigações e tenta localizar e prender os demais suspeitos.

Participaram da ação investigadores das Delegacias de Porto Seguro, de Santa Cruz Cabrália e de Teixeira de Freitas. Policiais da GAECO Sul deram apoio.