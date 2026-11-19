Siga o A TARDE no Google

Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 18, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após inventar o próprio sequestro para tentar arrancar R$ 7 mil da esposa.

A farsa foi descoberta depois que a mulher procurou a polícia para denunciar as ameaças e as exigências feitas por um suposto sequestrador.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher recebeu uma mensagem pelo WhatsApp do celular do marido por volta das 16h.

Na conversa, uma pessoa que se identificava como integrante de um grupo criminoso dizia ter capturado o motorista e exigia R$ 7 mil para libertá-lo.

Para dar credibilidade à história, foram enviadas fotos e um vídeo em que ele aparecia amarrado dentro do porta-malas de um carro.

O falso sequestrador determinou que o valor fosse depositado na conta bancária do próprio motorista, alegando estar com o celular dele e ter acesso à conta. Também ameaçou atear fogo ao veículo com a vítima dentro caso a esposa acionasse a polícia.

Foto: Reprodução

Rastreador ajudou a localizar motorista

Após a denúncia, agentes das delegacias de Duque de Caxias (59ª DP) e Icaraí (77ª DP) iniciaram as buscas.

O rastreador instalado no carro utilizado pelo homem para trabalhar como motorista de aplicativo permitiu que os policiais identificassem sua localização nas proximidades da Rodovia Washington Luís.

O veículo foi encontrado na saída de um shopping. O motorista estava ao volante, acompanhado de uma mulher. Durante a abordagem, demonstrou nervosismo e afirmou que a passageira era sua prima. Ela, porém, contradisse a versão e disse que era apenas uma cliente do aplicativo.

Suspeito confessou a simulação após ser abordado

Questionado pelos policiais, o homem acabou confessando que havia simulado o próprio sequestro para conseguir dinheiro da esposa.

Segundo a investigação, a mulher que o acompanhava também participou da encenação, produzindo as fotos e o vídeo a pedido dele. Os registros foram encontrados nos celulares dos dois e examinados com autorização dos envolvidos.

O motorista foi preso em flagrante por tentativa de extorsão e permanece à disposição da Justiça. A mulher, identificada pelo delegado como namorada do suspeito, também foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos.