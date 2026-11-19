POLÍCIA
Suspeito de assaltar restaurante em Salvador é preso na BR-324
Assalto deixou dois funcionários baleados no estabelecimento localizado no bairro de Armação
Um homem suspeito de participar do assalto ao restaurante Tulipa Grill, no bairro de Armação, em Salvador, foi preso em flagrante na última quarta-feira, 18, após se apresentar à polícia na BR-324. A identidade dele não foi divulgada. Uma mulher apontada como outra envolvida no crime continua foragida.
O roubo aconteceu na tarde de terça-feira, 17, e terminou com dois funcionários baleados. As vítimas, um homem de 40 anos e uma mulher de 44, foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE). Até esta quinta-feira, 19, não havia novas informações sobre o estado de saúde dos dois.
Entenda o caso
O restaurante foi invadido por dois suspeitos armados, um homem e uma mulher, que anunciaram o assalto e efetuaram disparos contra os funcionários. Depois da ação, a dupla fugiu do estabelecimento.
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Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), agentes da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados após uma denúncia de roubo a estabelecimento comercial na Rua Melvin Jones. Ao chegarem ao local, os policiais receberam a informação de que duas pessoas haviam sido baleadas.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar socorro às vítimas, que foram levadas para uma unidade hospitalar.