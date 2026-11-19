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Um homem suspeito de participar do assalto ao restaurante Tulipa Grill, no bairro de Armação, em Salvador, foi preso em flagrante na última quarta-feira, 18, após se apresentar à polícia na BR-324. A identidade dele não foi divulgada. Uma mulher apontada como outra envolvida no crime continua foragida.

O roubo aconteceu na tarde de terça-feira, 17, e terminou com dois funcionários baleados. As vítimas, um homem de 40 anos e uma mulher de 44, foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE). Até esta quinta-feira, 19, não havia novas informações sobre o estado de saúde dos dois.

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Entenda o caso

O restaurante foi invadido por dois suspeitos armados, um homem e uma mulher, que anunciaram o assalto e efetuaram disparos contra os funcionários. Depois da ação, a dupla fugiu do estabelecimento.

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), agentes da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados após uma denúncia de roubo a estabelecimento comercial na Rua Melvin Jones. Ao chegarem ao local, os policiais receberam a informação de que duas pessoas haviam sido baleadas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar socorro às vítimas, que foram levadas para uma unidade hospitalar.