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A Polícia Federal suspeita que uma ação remota tenha impedido a extração de dados armazenados na nuvem do advogado Willer Tomaz durante a operação de busca e apreensão realizada em agosto deste ano.

Amigo pessoal do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Willer Tomaz é alvo de suspeita da PF de que uma ação remota tenha bloqueado o acesso aos arquivos ou alterado a senha da conta durante a diligência.



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Extração foi interrompida durante a operação

A extração começou em um computador do escritório de Tomaz, um dos endereços alvos da operação autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, mas foi interrompida antes de ser concluída.

Com isso, os agentes conseguiram acessar apenas parte do material armazenado na nuvem. O episódio chamou a atenção de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que acompanhavam as buscas.

A presença da entidade foi determinada por Mendonça, que também estabeleceu limites para a apreensão de documentos, mensagens e arquivos de clientes do advogado sem relação com a investigação.

Advogado é investigado em esquema de fraudes no INSS

A operação foi autorizada no âmbito da apuração sobre um esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na decisão, além das buscas, o ministro determinou a quebra do sigilo telefônico de Willer Tomaz.

Segundo os investigadores, o advogado teria atuado como um “hub financeiro, patrimonial e logístico” para integrantes do esquema, entre eles o senador Weverton Rocha (PDT-MA).

As informações sobre a interrupção da extração dos dados e a suspeita de bloqueio remoto foram divulgadas pela coluna de Malu Gaspar, no jornal O Globo.

Procurado pela coluna, Willer Tomaz afirmou que seus aparelhos celulares permanecem sob custódia da Polícia Federal desde a operação e classificou eventual interrupção na extração como uma questão técnica, que deve ser esclarecida pela própria corporação.

O advogado também criticou a divulgação de informações sobre a investigação e afirmou que a operação, inicialmente voltada a apurar fraudes no INSS, teria se transformado em instrumento de ataques ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Após ser alvo da ação, Tomaz viajou para os Estados Unidos, segundo a coluna.

Em nota, a defesa classificou como abusivo o uso da imprensa para pressionar investigados a fornecer dados pessoais e afirmou que detalhes de um procedimento sigiloso têm sido divulgados à imprensa antes de serem comunicados aos advogados.

Leia a íntegra da nota de Willer Tomaz

“É prática abusiva usar a imprensa para pressionar pessoas investigadas a fornecer dados pessoais em investigação com nítidos contornos políticos.

Os aparelhos do advogado Willer Tomaz permanecem sob custódia da Polícia Federal desde a busca e apreensão. Eventual interrupção na extração dos dados é questão técnica, que cabe à própria PF esclarecer.

O que causa estranheza, isso sim, é que uma operação deflagrada para apurar descontos indevidos no INSS tenha se transformado numa fonte de ataques ao então candidato à Presidência, senador Flávio Bolsonaro.

Detalhes de um procedimento sigiloso têm chegado à imprensa em forma de suspeita, antes de qualquer comunicação à defesa, numa sequência de vazamentos que há três meses alimenta a tentativa de destruição moral e material dos investigados.”