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O ex-candidato a deputado federal Padre Kelmon (PL) afirmou neste sábado, 21, que pretende buscar autorização junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para ministrar a “Unção dos Enfermos” no ex-presidente Jair Bolsonaro, internado desde sexta-feira, 20, no hospital DF Star, em Brasília, após apresentar dores abdominais.

Kelmon foi ao hospital para visitar Bolsonaro, mas teve a entrada negada e foi informado de que precisaria de autorização judicial.

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“Vou entrar em contato hoje [com os advogados de Jair Bolsonaro] para tentar fazer uma visita e trazer a Unção dos Enfermos, para rezar por ele, para ungir o seu corpo como sacerdote e ele como cristão”, disse a jornalistas na porta do hospital.

A Unção dos Enfermos é um sacramento da Igreja Católica destinado a pessoas que enfrentam problemas de saúde ou serão submetidas a cirurgias de maior risco.

Polêmicas envolvendo Padre Kelmon

Kelmon ganhou projeção nacional durante a campanha presidencial de 2022, quando disputou a eleição pelo PTB e se apresentou como padre ortodoxo.

Na época, representantes da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa questionaram a condição de sacerdote de Kelmon e contestaram a legitimidade do vínculo religioso que ele afirmava manter.