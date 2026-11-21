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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou neste sábado, 21, a visita de familiares ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o período de internação no Hospital DF Star, em Brasília.

Mais cedo, a defesa de Bolsonaro havia solicitado autorização para que os filhos Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro e Laura Bolsonaro pudessem visitá-lo enquanto ele permanecer na unidade hospitalar.

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Na decisão, Alexandre de Moraes também autorizou a entrada da enteada do ex-presidente, Letícia Firmino. As visitas deverão respeitar os horários estabelecidos e as regras de segurança do hospital particular.

Decisão restringe uso de aparelhos eletrônicos

O ministro determinou ainda que os visitantes não ingressem no hospital com celulares, câmeras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios de Bolsonaro.

A restrição ocorre porque o ex-presidente cumpre prisão domiciliar.

Equipe médica avalia possibilidade de cirurgia

Bolsonaro foi internado na sexta-feira, 20, após apresentar fortes dores abdominais, relacionadas às complicações decorrentes da facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.

O ex-presidente passou por exames de imagem na região abdominal. A equipe médica ainda avalia a necessidade de uma intervenção cirúrgica para desobstrução intestinal.

Diante da sensibilidade do quadro clínico, os médicos têm priorizado, até o momento, um tratamento conservador, com tentativa de desobstrução por meio de medicamentos.

Bolsonaro retira quase um litro de resíduos alimentares em hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu uma sonda nasal durante a madrugada deste sábado, 21, no Hospital DF Star, em Brasília. O procedimento possibilitou a retirada de quase um litro de resíduos alimentares, segundo relato do senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), que passou a noite com o pai.

Carlos informou, por meio das redes sociais, que os sintomas voltam quando o efeito dos medicamentos passa. Entre eles estão enjoo, distensão abdominal, dores e soluços, quadro que, segundo ele, aumenta o risco de broncoaspiração — entrada acidental de substâncias como alimentos, líquidos, saliva, vômito ou pequenos objetos nas vias respiratórias inferiores (traqueia, brônquios e pulmões), em vez de seguirem para o estômago.

O filho do ex-presidente afirmou que nunca havia visto o pai naquela condição e disse que a equipe médica está avaliando as possibilidades de tratamento. Uma delas seria uma nova cirurgia, que poderia ser a décima realizada por Bolsonaro em decorrência da facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.

